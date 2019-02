Faaborg: Hvad kan man gøre, for at hverdagen som partner til en person med Parkinson bliver lidt lettere? Det har foredragsholder Lise Arnecke et godt bud på. Torsdag den 7. februar klokken 19.00 holder hun foredrag i parkinsonklubben på Tømmergården i Faaborg om sorger og glæder i hendes mange år med en parkinsonramt mand. Lise Arnecke har blandt andet været med til at starte parkinsonskolen, og hun har med sin indsats gjort meget opmærksom på, hvilke problemer parkinsonramte har.