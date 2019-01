Sæt dagsordenen

Avisen har udfordret de otte politiske partier i Faaborg-Midtfyns kommunalbestyrelse til at være med til at sætte en direkte dagordenen for, hvad vi laver journalistik om.Partierne sender et politisk udspil eller debatindlæg, og her på redaktionen bruger vi politikernes oplæg som afsæt for uafhængig journalistik om emnet. Det Radikale Venstre skrev tidligere på ugen et debatindlæg, hvor de to kommunalbestyrelsesmedlemmer talte for, at Faaborg-Midtfyn skal være grønnere. Med afsæt i oplægget har redaktionen valgt at lave en status på, hvor grøn Faaborg-Midtfyn Kommune på nuværende tidspunkt egentlig er.



I næste uge går stafetten videre til Dansk Folkeparti.