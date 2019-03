Espe Hallen: 250 aktive i gymnastikforening melder klar til opvisning

GU72 slutter sæsonen med rekordmange gymnaster på børnehold og et nyt hold, der giver de store drenge et gymnastiktilbud.

Espe: Det bliver et brag af en opvisning, når syv gymnastikhold går på gulvet i Espe Hallen for at vise, hvad de har øvet og trænet i løbet af sæsonen.

Privatfoto

Sidste år kom mindst lige så mange publikummer som "aktive" for at bakke op om holdene, og bestyrelsen håber naturligvis, at samme antal - og gerne flere - børn, forældre, bedsteforældre og ikke mindst lokale vil finde vej til Espe Hallen igen i år for at heppe på opvisningsholdene.

Rekordmange børn

GU72 melder i år om rekordmange gymnaster på samtlige børnehold. Især på Spring-Mix, hvor omkring 40 2. - 4.-klasses skolebørn dyrker springgymnastik.

Et "nyt" hold i år er Teen-Mix. Et hold for drenge og piger i aldersgruppen 5. klasse og opefter. Det var nødvendigt at lave et mixhold for at tilgodese foreningens store drenge med et gymnastiktilbud.

I pressemeddelelsen betoner foreningen, at selv om opvisningen markerer slutningen på en fantastisk sæson, så fortsætter kampen for at sikre fremtiden.

Planlægningen for næste sæson er i fuld gang og udfordringerne med at finde instruktører er aktuel. Blandt andet til Mixholdet, som er GU72's store voksenhold, efterlyses instruktører, ligesom foreningen byder alle, der har lyst til at gøre en indsats som frivillig, velkommen.