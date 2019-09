Er du klar til Egeskov Marked i weekenden?

Skiftet til weekendmarked ser ud til at holde for Egeskov Marked, som nu for tredje gang breder sig over flere dage. Det bliver med Hestens Dag, cirkus, masser af musik og naturligvis masser af kræmmere.

Egeskov Marked: Det er nu godt et par år siden, at folkene bag det traditionsrige Egeskov Marked traf en ret så opsigtsvækkende beslutning og gjorde en dags-markedet midt i ugen til et tre dages weekendmarked med start fredag. Det kom i kølvandet på flere års dalende besøgstal, men med op mod 70.000 besøgende sidste år er formanden for Egeskov Markedsforening, Tommy Christensen, sikker på, at man traf den rigtige beslutning. - Der er selvfølgelig udfordringer, når vi kører et marked over tre dage i stedet for et. Det første år var ikke særlig godt, når vi ser på udkommet af anstrengelserne. Det havde noget at gøre med vejret, og at vi ikke var gode nok til at skrue underholdningen sammen, siger Tommy Christensen. - Det gik meget bedre sidste år, og der kom vi tilbage på sporet. Vi har arbejdet meget med at finde ud af, hvad vi skal underholde med, når vi inviterer inden for i tre dage. Der skal være noget god musik, der skal være aktiviteter hele dagen, og der tror jeg, vi har fået strikket det hele godt sammen til dette års marked, siger formanden.

Egeskov Marked 2019



Lørdag den 14. september åbner markedet klokken 9. Markedskroen og tivoli har åbent til midnat både fredag og lørdag.



Søndag den 15. september er pladsen åben fra 9-16.



Der er mulighed for at købe morgenkaffe fra kl. 7 både lørdag og søndag.



Se hele programmet på Det er i år tredje gang, at Egeskov Marked afholdes som et weekendmarked. Det foregår på markedspladsen - Bøjdenvejen 22 i Kværndrup.Egeskov Marked åbner officielt fredag den 13. september klokken 14.00.Lørdag den 14. september åbner markedet klokken 9. Markedskroen og tivoli har åbent til midnat både fredag og lørdag.Søndag den 15. september er pladsen åben fra 9-16.Der er mulighed for at købe morgenkaffe fra kl. 7 både lørdag og søndag.Se hele programmet på egeskovmarked.dk.

Formanden for Egeskov Marked, Tommy Christensen, er overbevist om, at markedet er ved at finde sine rette ben efter skiftet fra midtugen til weekend. Han glæder sig over mængden af forskellige tilbud til både store og små, når årets udgave løber af stablen fra 13.-15. september. Arkivfoto

Heste på plads Årets Egeskov Marked finder sted fra 13. september til 15. september. På det musikalske program fredag står der blandt andet Kim Larsen Jam og De fynske Fyre. Lørdag spilles der op til dans i markedsteltet. - Vi har brugt lidt flere penge på musikken i år, og det håber vi kan mærkes med mange gæster og folk fra lokalområdet i markedsteltet, siger formanden, som i øvrigt kan melde om et nyt markedstelt, der kan opvarmes, hvis der bliver behov for det. Musikalsk underholdning i teltet er dog kun en del af de mange aktiviteter og muligheder, som årets udgave af markedet byder på. Folkene bag har lagt sig i selen for at lokke stor og små til i løbet af dagene. Også i år vil der være heste og andre dyr at finde på markedet, selv om det oprindelige hestemarked med køb og salg af heste fra den tidlige morgenstund stort set har været ikke eksisterende de seneste mange år. - Det er ikke populært med handel med heste længere. Lørdag har vi lavet et ponyskue, hvor der vil være kåringer og bedømmelser. Søndag er Hestens dag, så hvis man er ude at ride på hest i området, så skal man komme forbi markedspladsen. Hvis vi er heldige, kommer der 35 heste, men der vil også være hunde og andre dyr og en masse mennesker omkring, så folk vil synes, at det er hyggeligt, siger Tommy Christensen.

Kræmmere på plads Godt 250 kræmmere har allerede sikret sig en stand på pladsen. - Hvis vejret arter sig, vil der være 300 kræmmere. Så det bliver tætpakket og med en ret intim stemning, lover Tommy Christensen. Søndag er der lagt op til en rigtig familiedag med fokus på børnene, når der blandt andet inviteres til cirkusforestillinger med Cirkus Flik Flak. Der er tale om gratis forestillinger, og desuden er der mulighed for ride- eller karettur eller muntre sig i Mies Tivoli, som har åbent alle dagene. - Det er et mindre tivoli, der er rettet mod de små og yngre børn, og det er med knap så meget ramasjang, som tidligere. Vi har bestræbt os på, at der er noget for alle. Veteranbiler fra Falckmuseet på Egeskov, smådyr, heste, motorcykler, cirkus, musik, god mad og meget mere. Alle vil få noget med hjem efter et besøg på Egeskov Marked, pointerer Tommy Christensen. - Vi er stadig ude og eksperimentere og prøver nogle ting af. Men vi arbejder energisk og tror, at vi knækker koden, lyder det fra formanden, som nu bare kan håbe på godt vejr. - Vejret er ikke noget, vi snakker om. Det er noget, vi trækker, ik'?