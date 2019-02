Der var engang for ikke så længe siden, hvor flygtningene kom i stort tal til Nordeuropa. Vi fik vores del, siden havnede resten i Tyrkiet, hvor de sidder den dag i dag og kigger på en dyster fremtid. Folk, som før har været velfungerende og ressourcestærke.

Vores flygtninge får midlertidig opholdstilladelse, integrationsydelse, indplacering i midlertidige boliger (nogle i permanente), et tilbud om danskundervisning på ét niveau og støtte til at finde et arbejde. Får de et arbejde, bliver det indgangen til egen boligsøgning, mulighed for mere danskundervisning og en højere levestandard, end integrationsydelsen giver mulighed for med sine enten 6.000 eller 12.000 (for forsørgere). Og nu sættes beløbet så yderligere 2.000 ned! Alle beløb er før skat, hvilket gør dem til de noget nær laveste beløb, som kan udbetales til forsørgelse.

Med et arbejde er alt godt. I hvert fald har flygtningen så samme status som flertallet af os. Men mange har ikke et arbejde, på trods af at det er den åbenlyse vej til integration og rimelige livsvilkår. Hvorfor mon? En årsag er den åbenlyse, at vores arbejdsmarked er begrænset og krævende. Det skal være de rigtige kvalifikationer til den rigtige løn, så virksomheden er interesseret og motiveret. Og derfor skal der være en meget omhyggelig afklaring af erfaring, evner og motivation. Det kræver gode kommunikative egenskaber - allerhelst et godt dansk. Det er de færreste, som har det efter at have opholdt sig i Danmark nogle måneder, og det er første snublesten.

Anden snublesten er forhold som kulturforståelse, manglende transport og stress som følge af traumatiske oplevelser og uvished om familie og venners skæbne i hjemlandet. De ting kan der arbejdes med ligesom sproget kan trænes, det vigtigste er stadig, at der er et job forude. IGU (Integrationsgrunduddannelsen) er sjældent løsningen, da satsen er for lav.

Vi har i kommunen ansat integrationsmedarbejdere, som planen er at afskedige eller omplacere, efterhånden som opgaven er løst. Det er den først, efter Enhedslistens mening, når alle flygtningene er kommet i job eller uddannelse. Pt. er der stadig en del på integrationsydelse, og når man møder nogle af dem, er det slående, at samarbejdet med Jobcenteret kunne være bedre. Det er ikke for at være efter Jobcenteret, det mangler ressourcer til at nå bredt ud, men det er meget svært at formidle til vores flygtninge, at de skal presse på over for deres sagsbehandler og blive ved med at bede om lister, kontakter, tilbud og gode idéer, når de oplever, at de måske har fået nogle frugtesløse praktikker og navne, som bare ikke førte til ansættelse. Der er det, sproget halter - de synes bare, at der er for lang vej og taber motivationen. Og det må ikke ske, for så får vi ikke den udvikling, der skal være, hvis de skal have et godt ophold i Danmark, om det så bliver kort eller langt. Så vores bud på en løsning er flere ressourcer til Jobcenteret til denne opgave, hvis løsning i den grad er til glæde for alle!