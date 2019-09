Eneste forsorgshjem for krigsveteraner i Danmark: - Vi kan slet ikke modsvare efterspørgslen

Der er 10 pladser i alt på forsorgshjemmet SUF Veteran, og inden en veteran får en af disse pladser, afholder Helle Iversen og Jesper Maigaard en visitationssamtale, hvor de finder ud af, om der er et match. Det har vist sig, at der er et kæmpe behov, men SUF Veteran er kun godkendt til 10 pladser af det sociale tilsyn. Inden for den nærmeste fremtid åbner de derfor endnu et forsorgshjem nær Ølsted. Foto: Frederik Nordhagen