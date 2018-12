Endnu en stribe indbrud: Designerlamper, creme og Elvis-samling stjålet

Faaborg-Midtfyn: Endnu engang melder Fyns Politi om en række indbrud i det faaborg-midtfynske.

På Damtoften i Faaborg var der indbrud den 6. december i tidsrummet klokken 13-22.30. Gerningsmænd brød et vindue op med et koben, og det lykkedes dem at stikke af med kontanter i kroner og euro, creme, tre flasker vin og en træningstaske.

På Lundsager i Ringe blev et vindue ligeledes opbrudt med et koben. Tyvene havde været i alle rum, men der blev ikke umiddelbart stjålet noget ved indbruddet. Det stede i perioden fra midnat 6. december til 7. december klokken 8.30.

Det var formentlig også et koben, der var blevet brugt til at bryde et stuevindue op i en lejlighed på Vestergade i Ringe. Herfra blev stjålet 10-15 Elvis Presley LP'er, tre-fire Elvis Presley t-shirts samt et armbåndsur med Elvis Presleys ansigt i midten af urskiven samt smykker. Indbruddet skete i tidsrummet 8. december klokken 10.15 til 9. december klokken 21.15.

På Hovedvejen ved Ringe var der indbrud i en beboelse 7. december om aftenen. Her blev et vindue til køkkenet brudt op, og der blev stjålet to PH pendel loftslamper model 3-2, to PH pendel loftslamper model 2-1 samt en PH bordlampe model 2-1. Den ene lampe blev efterladt, mens en anden efterfølgende på fundet på Hovedvejen, oplyser Fyns Politi.