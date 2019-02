Endnu en Ingo-Station åbner i Faaborg

Faaborg: Faaborg: Ingo åbner i de kommende måneder 26 nye tankstationer landet over, og én af dem er tankstationen på Nyborgvej 56 i Faaborg.

Ingo står i forvejen bag tanken på Engvej i Faaborg.

- Vi glæder os meget til at åbne endnu en station i Faaborg, så borgerne får endnu bedre mulighed for at tanke benzin til lav pris. INGOs koncept med selvbetjening og lave priser er fremtidens måde at tanke benzin. Vi bygger på lang erfaring med det koncept, og derfor glæder vi os til at vokse med endnu flere stationer, siger Jesper Hyldal, der er salgsdirektør hos INGO, i en pressemeddelelse.

Tanken på Nyborgvej 56 ventes at stå klar til at betjene kunderne i midten af marts.

INGO har i dag 129 stationer i Danmark og udvider løbende med nye stationer. De kommende måneder åbner INGO 26 nye stationer og kommer dermed op på 155 stationer i Danmark.