Endelig sker der noget: Livsfarlig station skal repareres

Perronen ved spor 1 er ved at styrte sammen, så passagerer skal over skinnerne for at bruge perronen ved spor 2. Foto: Philip Nordentoft.

I mange år har forholdende på Kværndrup Station været under al kritik. En ødelagt perron tvinger rejsende til at krydse skinnerne lige inden et gennemkørende tog kommer buldrende. Banedanmark lover nu at gøre noget ved det.

Kværndrup: Køn er den ikke, stationen i Kværndrup. Den ødelagte del af perronen ved spor 1 er lappet sammen med noget, der ligner spånplader. Oven på er der placeret bjælker med det karakteristiske rød/hvide mønster. Bliv væk, signalerer de. Og med god grund, for under pladerne er der frit fald lige lukt ned til skinnerne. Løsningen er selvfølgelig midlertidig - det kan enhver se - og de rejsende er for en stund henvist til at krydse skinnerne for at komme over til perronen ved spor 2. Spørger man talsmanden for pendlerne på Svendborgbanen, så har denne stund dog varet lige lovlig længe. - Den er helt grel med stationen i Kværndrup. I mere end fem år har det set sådan ud. Efter min mening er stationen decideret livsfarlig, men når jeg har henvendt mig til Banedanmark, sker der ikke noget, fortæller Natasja Rasmussen, talsmand for Svendborgbanens pendlerklub. I følge talsmanden er der én bestemt faktor, der har indflydelse på, hvorfor perronen ikke er blevet repareret endnu. - Jeg tror ikke, der er nok brugere af stationen til, at Banedanmark prioriterer den særligt højt. Det er let at udsætte projektet for dem, fordi stationen er så lille, siger talsmanden, som mener, at stationens tilstand trækker helhedsindtrykket af Svendborgbanen ned.

Sporpassagen på Kværndrup Station, hvor den unge kvinde mandag eftermiddag mistede livet, har ingen andre advarselssignaler end et skilt med ordene ?Pas selv på toget?. Arkivfoto.

En tragisk ulykke Der er ikke mange minutter mellem det standsende tog mod Odense på spor 2 og på det gennemkørende tog mod Svendborg på spor 1. Det førte i 2016 til, at en ung, fransk kvinde på tragisk vis blev påkørt og dræbt. Allerede dengang havde perronen ved spor 1 været ved at falde sammen i flere år. Efter ulykken udtalte en af de faste rejsende på strækningen sig på følgende vis til avisen: - Hvis perronen ved spor 1 var i orden, ville alle passagerer mod Odense ikke skulle krydse banen, og der ville ikke opstå farlige situationer mellem det gennemgående tog og passagerne mod Svendborg, sagde Arne Svendsen, der selv har oplevet flere farlige situationer, og som ikke var overrasket over ulykken. Da Banedanmark i forbindelse med ulykken blev spurgt om, hvornår stationen kunne se frem til at blive repareret, var svaret ikke just opløftende for Kværndrups togrejsende. - Overordnet set har vi penge til at renovere perroner, men vi har ikke masser af penge, og så er det et spørgsmål om prioritering, forklarede sektionschefen for Banedanmark, Anne Nielsen, i 2016. På daværende tidspunkt var der ikke planlagt en renovering af stationen, men Banedanmark lovede at inspicere forholdende oven på ulykken.

Arkivfoto fra 2016 afslører, at tilstandende ved den lille station ikke er forbedret siden. Arkivfoto.

Nu sker der noget Den tragiske ulykke har tilsyneladende ikke været nok til, at Banedanmark har prioriteret reparationen af perronen højere. I hvert fald er der gået endnu tre år uden handling. Noget tyder dog på, at der snart sker noget. Efter henvendelse fra avisen meddeler Banedanmark, at opgaven snart sendes i udbud. - Når eller hvis udbuddet bliver accepteret, forventer vi at starte med fornyelsen til maj. Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af 2019, lyder det fra Ebbe Jung Joseffson, pressemedarbejder i Banedanmark. Pendlernes talsmand er glad ovenpå nyheden om den forestående renovering. - Det er super fedt, at der nu er kommet en dato på, hvornår der sker noget. Det har taget alt for lang tid, men nu tænker jeg, at Kværndrups passagerer endelig kan se lyset for enden af tunnelen, siger Natasja Rasmussen. Banedanmark holder fast i forklaringen med, at pengene til renovering ikke er store, samt at de foretrækker renovering i forbindelse med sporarbejde.