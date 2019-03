Endelig liv i tomt lokale: Butik med tøj for børn og kvinder åbner i Faaborg

- Jeg ved, at selv om et mærke som f.eks. Only er "ungt", kan jeg sagtens sælge en Only-bluse til en dame på 70 år. Men konceptet er, at der skal være noget for en enhver smag til gode priser, siger hun.

På voksendelen er det mærker som Only, Only Carmakoma (plussize), Freequent, Bianca og Moss Copenhagen.

Faaborg: Til april kommer der atter liv i den store butik på hjørnet af Mellemgade/Torvegade, der tidligere husede Sportmaster. "Nohr" kommer butikken til at hedde, og det bliver en butik med et bredt udvalg af tøj til både børn og deres mødre.

Julie Kyhl Larsen, 26 år, er uddannet som salgsassistent i H&M i Kolding.Hun er bosat i Faaborg og kommer fra et job som teamkoordinator i Føtex Faaborgs nonfood-afdeling. Forældrene har boet i Bøjden siden 2017, hvor de er i gang med at restaurere en ældre ejendom.

Det fandt hun i Torvegade 14, der har stået tom i et par år, og det lykkedes at få en fornuftig aftale med udlejeren.

- Vi var ude og se på flere lokaler i Faaborg, men med det koncept, jeg havde besluttet mig for, skulle det være et relativt stort lokale, fortæller hun.

Det syntes Julies mor overhovedet ikke, og så blev resten af ferien brugt på at snakke forretningskoncept, strategi, sortiment etc.

Ideen om at åbne butik i Faaborg har kun været en god måneds tid undervejs. Den blev født i slutningen af januar under en ferierejse til Egypten sammen med hendes mor, fortæller hun.

Julie Kyhl Larsen er uddannet salgsassistent i H&M, men allerede som 21-årig realiserede hun drømmen om at blive selvstændig, da hun købte sin egen butik i Assens. Hun solgte den videre efter to et halvt år år og troede egentlig, at fremtiden for hende skulle være at arbejde bag kulisserne i tøjbranchen. Hun fik en uddannelsesplads i Bestseller-koncernen, men fandt ret hurtigt ud af, at det ikke var det, hun ville.

Et familieprojekt

Det er ingen hemmelighed, at detailhandlen er hårdt presset af nethandel i disse år, men det er ikke en konkurrence, Julie Kyhl Larsen frygter. Hun har absolut ingen planer om at supplere butikken med en webshop.

- Min erfaring er, at rigtig mange bliver skuffet over det tøj, de køber over nettet. Når de får det hjem, lever det slet ikke op til forventningerne, og mange vælger at sende varen retur og går i stedet ud og finder det i en fysisk butik, siger hun.

Butikken Nohr bliver lidt af et familieprojekt. Julies mor har lovet at give en hånd med i butikken, og hendes far hjælper til i kulissen med bogholderi og en masse andre praktiske ting.

Og Julie Kyhl Larsen har en stærk tro på, at hendes koncept holder.

- Nogen gange skal man bare stole på, at der er noget, man kan, og så gå 100 procent ind i det. Man må også være ærlig over for sig selv og sige, at hvis det ikke går, nytter det ikke noget at lægge sig ned og græde. Man må tage det med oprejst pande. Jeg tror 100 procent på det her, ellers var jeg ikke gået ind i det med så stort et lokale, siger hun.

Advarende, løftede pegefingre påvirker hende ikke.

- Alt er jo farligt. Det er også farligt at rejse til Egypten og at gå på gaden klokken 12 om natten. Men skal man så bare lukke sin dør og blive hjemme. Det får du ikke mig til, siger hun.

Hun er overbevist om, at Faaborg har et befolkningstal, så en butik som Nohr også kan leve fint om vinteren.

- Selvfølgelig er Faaborg en turistby, men det her bliver lige så meget en butik for lokalbefolkningen. Jeg håber, vi kan give den gas om sommeren, og så måske trække os lidt tilbage, men stadig have et godt udvalg om vinteren, siger hun.