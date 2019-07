En søndag med ædelstene og smedejern

Hudevad/Davinde: Mange bruger sommeren på stranden, men ikke alle har tænkt over, hvad der egentlig gemmer sig i sandet. Det kan man ellers opleve på Davinde Stenmuseum. Museet kan fremvise cirka 500 sandprøver fra strande over hele verden, som indeholder skinnende kvartskrystaller, bittesmå fossiler, mikro-magneter, og endda ædelsten i miniformat, og man kan blive klogere på mange forskellige sandtyper og mineraler.

Museet holder åbent den anden søndag i måneden, næste gang er søndag 14. juli. Ved samme lejlighed kan man også se samlingerne af ledeblokke, fossiler og krystaller.

11. august holder Davinde Stenmuseum i øvrig for første gang et salgs- og byttemarked, hvor stensamlere fra klubber over hele Danmark mødes for at gøre nye fund til samlingen, eller sælge ud af overskuddet

Davinde Stenmuseum har åbent kl. 14-17, og der er gratis entré.