En ny omgang aftensang i kirken

Horne: Kirkesanger Louise Elmelund-Præstekær og organist Anette Haahr er klar med en ny omgang aftensang i Horne kirke tirsdag 12. marts kl. 19.30.

I en pressemeddelelse oplyses det, at formålet er under temaet "Vand og vækst" at hylde Guds skaberværk, sådan som det fremstår hvert forår i naturen og i kirken som "den levende kilde".

Arrangørerne fremhæver desuden, at det giver god næring i det spirende forår at røre sangmuskerne i samvær med andre i et stemningsfuldt kirkerum.

Arrangementet varer mellem 40 og 45 minutter.

