En klassiker kommer under kærlig behandling

Faaborg: Faaborg Folkeuniversitet giver dig nu chancen for at dykke dybt ned i Ludvig Holbergs liv og klassiker "Erasmus Montanus".

Torsdag 7. marts klokken 19.00 fortæller Karen Skovgaard-Petersen, vinder af Holberg-medaljen og direktør for Det danske Sprog- og Litteraturselskab, om både stykket og manden bag.

- I foredraget vil jeg tage udgangspunkt i komedien Erasmus Montanus og vise hvordan dens tematik er en af de røde tråde i Holbergs store forfatterskab, siger hun blandt andet i pressemeddelelsen.

Erasmus Montanus handler om en arrogant akademiker af samme navn, som ikke har forstået, at det er lige meget, hvor belæst og klog man er, hvis man er ude af stand til at kommunikere med andre mennesker. Et tema der var aktuelt i 1700-tallet, da det blev skrevet, og som er aktuelt den dag i dag.

Foredraget er åbent for alle, og entréen er gratis. /Cak