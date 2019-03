Ringe: Mange gode kræfter arbejder af et godt hjerte for at gøre Ringe og Midtfyn til et endnu bedre sted at leve.

Det er Hjerterum på Midtfyn denne lørdag formiddag et tydeligt bevis på. Ganske vist er der næsten flere hjerter end mennesker, da arrangement åbner på Torvet klokken 10 med fællessang og velkomsttale af viceborgmester Søren Kristensen (V).

Men lige omme bag Brugsen er elever fra Faaborgegnens Efterskole i fuld gang med at skabe liv og kolorit på parkeringspladsen i form af streetart.

- Vi syntes, det var en sjov idé at lave en hjerteskov, siger Victoria Holch Byrn, der sammen med tre andre piger er i gang med at spraymale hjerter på træerne.

Andre maler kunst på de blanke metalplader på skurene med indkøbsvogne, og der bliver også lavet kunstværker på asfalten.

På Torvet viser billedhugger Bente Hovendal sammen med Jens Johansen fra Seniorværkstedet prototypen på de 25-30 insekthoteller, der inden længe vil kunne ses rundt i byen og ved Ringe Sø.

Og hvis man var en humlebi med en sød kæreste, ville man fluks booke brudesuiten, når man ser, hvor fint de indretter hotellerne.