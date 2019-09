Ferritslev: I bestræbelserne på at gøre Faaborg-Midtfyn Kommune til et demensvenligt samfund har kommunen indgået et partnerskab med Alzheimerforeningen om "Projekt Demensvenner".

I projektet håber man at gøre endnu flere interesserede i at blive demensvenner - og hvad det vil sige, kan man høre mere om ved et informationsmøde i Ferritslev Fritidshus mandag 9. september kl. 19. Her kan man møde to uddannede demensven-instruktører, som vil fortælle om demens.

I dagligdagen kan der let opstå situationer, hvor mennesker med demens, uden at vide det, giver anledning til uro, nervøsitet, irritation og vrede - både hos dem selv og dem, de møder.

Som demensven siger man ja tak til at få viden om demens og til at hjælpe mennesker med demens i det omfang, man kan og har lyst til.

Man kan måske tilbyde sin hjælp i bussen eller supermarkedet. Holde kontakt, hvis nogen i omgangskredsen har en demenssygdom. Tale åbent om demens og være med til at nedbryde fordomme og tabuer, lyder det fra projektet.