Emil Sanderhoff nomineret til Årets Naturformidler

Haastrup: Inspirerende, engagerende, autentisk og nyskabende.

Det er nogle af de egenskaber, som juryen kigger efter i jagten på Årets Naturformidler 2019.

Den titel uddeles på Naturmødet, der i disse dage finder sted i den nordjyske by Hirtshals. Naturmødet er et folkemøde i og omkring naturen.

25 personer blev i første omgang indstillet til prisen, og blandt de indstillede har et dommerpanel udvalgt ni kandidater, som er nomineret til Årets Naturformidler.

Blandt de ni kandidater er Emil Sanderhoff fra Haastrup, der til daglig er ansat på Naturama i Svendborg.

Kåringen af Årets Naturformidler finder sted fredag 24. maj. Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner fra Sparekassen Vendsyssel.

Skulle Emil Sanderhoff ende med at vinde hæderen, kommer han dog ikke selv på scenen til at modtage den. Han er nemlig p.t. på en to måneders ekspedition til Aserbajdsjan sammen med sin kone Lene, og børnene Frej (fem) og Manja (to), hvor målet er at finde den persiske leopard.

Ekspeditionen forventer at være hjemme i Danmark 30. maj.