Ellen Hillingsø: - Midtfynsk gods er suveræn ramme for filmproduktion

Filmholdet bag den nye sæson af TV2's Tinka-julekalender er blandt de seneste gæster på Boltinggaard Gods. Godsejer Nicoline Rosenstand udnyttede muligheden til at få taget et foto med skuespiller Ellen Hillingsø. Foto: Kim Rune

Peter-Vilhelm og Nicoline Rosenstand har med filmstudie, lydstudie og kostumeværksted satset stort på filmproduktion på deres gods Boltinggaard. Med købet af Danmarks største kostumesamling er de tættere på drømmen om deres egen filmby i udkanten af Ringe.

Midtfyn: "Klar til optagelse, vi kører, 182 anden gang. STILLE... Og værsgo'!" En af de seneste besøgende hos godsejerparret Peter-Vilhelm og Nicoline Rosenstand på Boltinggaard Gods i udkanten af Ringe er julenissen Tinka samt hele filmholdet bag den kommende sæson af TV2-julekalenderen, "Tinka og Kongespillet". Her blev godsets filmstudie forvandlet til en mørk tårncelle, hvor scenerne til Ensomhedens Tårn blev optaget. Her holdes den onde prins Fileas fanget, efter han i julekalenderens første sæson skaffede sin far af vejen. - Selvfølgelig savner jeg ham. Han var jo min bror, sukker skuespilleren bag karakteren Fileas, Christian Tafdrup, til Tinka, der spilles af Josephine Højbjerg. Af uvisse grunde befinder Tinka sig i tårnet sammen med prinsen, og som seer oplever man en anden side af Fileas, end man så, da første sæson rullede over skærmen i 2017. Men er han til at stole på? Det skal man være varsom med, afslører Christian Tafdrup. - Man ved aldrig, om han er ægte sårbar, eller om han bruger det som et kneb for at opnå sine mål, smiler skuespilleren hemmelighedsfuldt. Det har ikke kun været en stor gevinst for godset, at Filmfyn, TV2 og Cosmo Film har valgt Boltinggaard i udkanten af Ringe som base under optagelserne på Fyn. Selvom der er længe til jul, har også godsejerparret Nicoline og Peter-Vilhelms tre børn nydt at have nisser i baghaven. - Mine børn har været i studiet under optagelserne og set med på skærmen bag instruktøren. De synes, det er rigtig sjovt at se - og skægt at have "sit eget" fængsel, fortæller Nicoline Rosenstand.

Kendt i filmbranchen Godsejerparret har de senere år satset stort på filmproduktion, og det har allerede givet pote. 28 millioner kroner er der investeret i projektet over de seneste fem år, og godsets gode rammer for filmproduktion har givet genlyd i filmbranchen, og sat Boltinggaard på filmlandkortet. Blandt godsets besøgende kan nævnes den verdenskendte instruktør Bille August, som i 2017 havde base på godset under optagelsen af tv-serien "Lykke-Per", og i 2016 boede Casper Christensen og Frank Hvam på godset, mens de optog film på Fyn. Mere end et par håndfulde filmproduktioner har slået sig ned på Boltinggaard i løbet af de seneste par år, hvor filmfolkene bor side om side med familien i op mod seks uger. Efter folkene bag TV2-julekalenderen, der har premiere til december, har forladt godset, er et nyt filmhold allerede klar til at rykke ind. - Det er en lille filmverden, hvor mund til mund er utrolig vigtig. Har de været her før og syntes, det var hyggeligt, så vender de tilbage, lyder det fra parret om den store succes. For Ellen Hillingsø, der spiller den enøjede hærfører, Ingi, i julekalenderen, har det været en fornøjelse at bo på godset under optagelserne på Fyn. - Jeg synes, godset er fuldstændig suverænt som ramme for filmproduktion. Vi sover på nogle dejlige værelser, her er stille og værtsparret er rigtig søde. Vi kan trisse over gårdspladsen og lige ind på arbejde i filmstudiet, så det er helt perfekt. Og så er her jo dejligt på Fyn! udbryder hun på klingende fynsk.

Et andet hjem Det er netop idéen med de hyggeligt indrettede værelser og fællesmorgenmad, at skuespillere, kamerafolk og producere skal kunne føle sig hjemme, selv når de er på arbejde. - Vi har forsøgt at gøre så hyggeligt og hjemligt som muligt med fællesstue, forskelligt indrettede værelser og morgenmad. Hverken Peter-Vilhelm eller jeg er uddannet i hotelbranchen, så de kommer ikke ind i en reception, hvor vi pænt står og tager imod, og der er heller ikke roomservice. Det skal være afslappet og hyggeligt at bo her, for deres arbejdsdage kan være intense og meget lange, og de er måske langt væk hjemmefra. Boltinggaard Gods må gerne føles som deres andet hjem, siger Nicoline Rosenstand. Selvom godset oplever stor succes, hviler godsejerparret ikke på laurbærrerne. Det kræver hårdt arbejde at nå drømmen om at omdanne godset til en filmby, og derfor har de som noget nyt købt Danmarks største kostumesamling, så rammerne for fremtidige filmoptagelser på godset er endnu bedre.

