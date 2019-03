Elevmangel i butikker: - Bliv mere synlige for de unge, råder erhvervsskoler

- Det kommer faktisk lidt bag på mig, at de har problemer med rekrutteringen, men et godt råd er at arbejde på at være der, hvor eleverne er. På de sociale medier for eksempel, og så er Føtex altid velkommen til at besøge skolen for at gøre sig synlig og attraktiv overfor eleverne. Vi har god erfaring med, at mestre, der møder personligt op på skolen, også får de elever, de efterspørger, siger hun.

Hvad skal Føtex i Faaborg gøre for at skaffe elever?

Det siger hun også med det perspektiv, at der i øjeblikket faktisk foregår forhandlinger mellem Faaborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole om en fusion/samarbejde, der vil kunne betyde,, at Faaborg-området får nogle lokale erhvervsuddannelser. Svendborg Gymnasium er i øvrigt også med i disse forhandlinger.

- Jeg kunne godt være bekymret for, at årsagen skal søges i det geografiske - at der ikke ligger nogen erhvervsuddannelser i Faaborg-område. Det mønster, vi ser, er, at unge vælger en uddannelse, som de kan tage så tæt på deres lokalområde som muligt, fordi de er mindre mobile i den alder. Så de vælger en alternativ uddannelse, hvis de f.eks. ikke kan få den ønskede erhvervsuddannelse i deres område. Jeg vil vove den påstand, at hvis Faaborg-området havde en lokal erhvervsuddannelser indenfor f.eks. detailhandel, så ville de unge også blive i området, siger hun.

Faaborg: Føtex i Faaborg er muligvis ramt af, at områdets unge er tvunget til at søge mod Odense og Svendborg, når de skal tage en erhvervsuddannelse. Sådan lyder buddene i hvert fald fra Svendborg Erhvervskole og Tietgenskolen i Odense. Uddannelseschef på Svendborg Erhvervskole, Rikke Søgren Raisa, siger:

Fravælger lærerpladser

Samme invitation får varehuschef Steffen Bech også fra uddannelseschef Jesper Stentoft på Tietgen Business i Odense.

- Varehuschefen skal være velkommen til at besøge skolen - så skal jeg nok præsentere ham for nogle elever, lyder det.

Jesper Stentoft mener også, at elevmanglen kan have noget med geografien at gøre.

- Tendensen er, at de unge søger mod de større byer, hvor studiemiljøerne er, siger han.

En anden forklaring er, at de unge, der går på en grunduddannelse, søger andre veje end at komme i lære i butikker. De vælger ofte at læse videre på en økonomiuddannelse i stedet for at få en læreplads i en butik.

- Det er en tendens, vi prøver at modarbejde, for vi er godt klar over, at virksomhederne mangler kvalificerede elever. Specielt detailhandlen er lidt ramt af det. Måske har det også et lidt belastet image, det der med at komme i lære i en butik - det på trods af at i en koncern som Salling Group, (Som Føtex er en del af, red.) kan du rigtig mange ting, siger han.