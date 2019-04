Eleverne i 2.a på Carl Nielsen Skolen skal lære at lave sunde madpakker

For 1000 kroner fra Mejeriernes Skolemælksordning skal Carl Nielsen Skolen i Årslev lære at lave sunde madpakker.

Årslev: Carl Nielsen Skolen i Årslev får 1000 kroner til sund mad til madpakker. Pengene kommer fra Mejeriernes Skolemælksordning, som to gange om året giver penge til aktiviteter eller ting, som gør hverdagen sjovere og bedre for eleverne landet over.

Med pengene kan eleverne i 2.a på Carl Nielsen Skole i Årslev se frem til at lære, hvordan man laver en sund, sjov og anderledes madpakke.

Carl Nielsen Skolen er ikke alene om at være heldig med at få del i Skolemælkslegatet. 26 klasser/skoler får denne gang 100.000 kroner fra Skolemælkslegatet, som uddeles forår og efterår.

- Vi sender penge til 26 klasser/skoler landet over, og det er en fornøjelse, fordi pengene ofte giver børnene oplevelser, der måske ikke ellers var mulighed for at få. Vores mål er at bidrage til sundhed i meget bred forstand. Det handler blandt andet om gode oplevelser, der gør fællesskabet endnu stærkere i klasserne og på skolerne, siger Jan Hermansen, som er leder af Mejeriernes Skolemælksordning, i en pressemeddelelse.