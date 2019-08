Elever fra Nr. Lyndelse Friskole besøgte Christiansborg

Nr. Lyndelse: 8. klasse fra Nr. Lyndelse Friskole har netop været på lejrtur i København og lagde i den forbindelse vejen forbi Christiansborg, hvor de blev vist rundt af det fynske Folketingsmedlem Jane Heitmann (V).

Her blev de klogere på det danske folkestyre, og Jane Heitmann fortalte anekdoter fra livet på Christiansborg.

- Det er altid dejligt med besøg hjemmefra - særligt når det er nysgerrige og engagerede unge mennesker. Og det er en fornøjelse at kunne bidrage til klassens samfundsfagsundervisning, ved at de får mulighed for selv at stille spørgsmål og mærke stemningen på Christiansborg, siger Jane Heitmann i en pressemeddelelse.

Ved besøget fik eleverne blandt andet set Folketingssalen og den danske Grundlov. De fik alle et eksemplar af grundloven med hjem.

- Jeg tror eleverne blev lidt overraskede over at få et eksemplar af grundloven med hjem. Grundloven er et godt udgangspunkt for den snak, som jeg ved eleverne skal have i samfundsfag, tilføjer Jane Heitmann.