Faaborg: Fredag morgen 6. september vil elever og ansatte blive mødt med chokolade og "Verdens Bedste Nyheder", når de ankommer til Faaborg Gymnasium.

I tidsrummet klokken 7.45-8.15 vil en flok frivillige elever dele chokolade og aviser ud med konstruktive nyheder om klimakampen.

- Undersøgelser har vist, at danskerne tror, det går meget værre ude i verden. At der er mere fattigdom, sult og nød, end der i virkeligheden er. Verdens Bedste Nyheder er sat i verden for at nuancere danskernes opfattelse af verdens udvikling ved at fokusere på de globale fremskridt, der sjældent får opmærksomhed i de danske medier. I år handler det om klimaforandringerne, hvor verden endelig er begyndt at vågne op og tage handling mod klimaforandringerne, forklarer Pia Halkjær Gommesen, pædagogisk/faglig koordinator på Faaborg Gymnasium.

- Vi kalder eventen på fredag for "Verdens Bedste Morgen". Næsten 2000 frivillige, fra skoleelever til ministre, deler konstruktive nyheder om klimakampen ud til danskerne 190 steder landet over. Her i Faaborg er det altså en lille flok elever fra gymnasiet, der står for uddelingen til kammerater og ansatte, fortæller Pia Halkjær Gommesen, som selv vil deltage i aktionen ved gymnasiets indgange.

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie for konstruktiv journalistik, der er stiftet af FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. De frivillige, der deler aviser ud over hele landet fredag 6. september, er privatpersoner og ildsjæle fra danske civilsamfundsorganisationer, virksomheder og skoler, der vil være med til at sprede Verdens Bedste Nyheders budskaber.