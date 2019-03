Elev i Føtex: - Superfedt at være her

Avisen mødte tre af de nuværende elever, der alle kan anbefale Føtex som et godt sted at være elev.

Faaborg: Hvis man som kunde har det indtryk, at der er en god stemning og et godt sammenhold blandt de mange unge, der arbejder i Føtex i Faaborg, så bliver det indtryk i høj grad bekræftet, da avisen møder tre af de nuværende fem elever.

Frederik Sebastian Søberg Andersen, 23 år, elektronikafdelingen, startede som elev i oktober 2017:

- Kundekontakten er vigtig for mig. Jeg ville gå ned med et kontorjob. I starten var det lidt kedeligt, men efterhånden har jeg fået mere og mere ansvar, og i dag er det jo skide sjovt. Jeg har kassen i radio/tv, hvor jeg ofte får en sludder for en sladder, og min telefon ringer konstant. I starten vidste jeg intet om elektronik, men det har jeg jo så lært undervejs.

Rikke Troldager Boysen, 21 år, tekstilafdelingen, startede som elev i august 2017:

- Det er superfedt at være her. Jeg havde egentlig fået elevplads i Matas, men valgte det her, fordi jeg gerne vil prøve flere afdelinger på tværs i stedet for at være fastlåst til én ting. Her har jeg været i både parfumeafdelingen og nu tekstilafdelingen og har også snuset til elektronik. Jeg kan godt lide, at man både arbejder praktisk og har skoleophold undervejs.

Amalie Madsen, 19 år, tekstilafdelingen, startede som elev i september 2018:

- Jeg har altid vidst, at jeg ville noget med handel eller butik. Jeg havde også søgt elevplads i tøjbutikker, men søgte elevplads i tekstilafdelingen her, og jeg er også rigtig glad for at være her.

Frederik indstillede sidste år Føtex i Faaborg til "årets elevplads", uden at den dog vandt.

- Jeg føler også, at vi har nogle gode chefer, der giver sig tid til eleverne og giver os selvstændighed, siger Frederik, der allerede er blevet tilbudt job, når han er færdig som elev til efteråret.

- Jeg har ikke helt afklaret, om jeg bliver, men jeg vil egentlig gerne fortsat være en del af sammenholdet i huset. Alle snakker med alle, og der er et godt fællesskab, selv om der er stor aldersforskel, siger Frederik.

- Som elev føler man, at cheferne gerne vil os, og de giver os meget ansvar, supplerer Rikke.

De to sidste af de nuværende fem elever er Søren Bo Krolykke og Lea Steentoft, begge i frugt og grønt.