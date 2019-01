Gislev: Der er ekstraordinær generalforsamling i Laundrup Mark Egnsspilsforening tirsdag 26. februar klokken 19.00.

Ved den ordinære generalforsamling 29. november lykkedes det ikke at samle folk nok til en bestyrelse, så derfor er det nødvendigt med en ekstraordinær af slagsen. I det hele taget er det nødvendigt at gøre noget ekstraordinært, hvis egnsspilstraditionen i Gislev skal fortsætte, så det er vigtigt at møde op.

Generalforsamlingen finder sted i Ådalshuset. Alle er velkomne. /cak