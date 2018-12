Eks-politiker Jan Valbak tilbage i byrådssalen efter brat exit

Faaborg-Midtfyn: Tidligere byrådsmedlem for Borgerlisten, Jan Valbak, vendte mandag for en kort stund tilbage til den byrådssal, han i sommeren 2017 forlod i vrede. Denne gang sad han dog på tilskuerpladserne og kom i betydeligt bedre humør.

Hans ærinde var nemlig at overvære de folkevalgte sige ja tak til en såkaldt partnerskibsaftale med det gode skib Håbet, et foreningsskib, som Jan Valbak var initiativtager til.

Partnerskabsaftalen betyder, at kommunalbestyrelsen mod en årlig støttebevilling på 160.000 kroner, som politikerne for længst har godkendt, kan trække på visse ydelser fra træskibet Haabet. Kommunen kan blandt andet bruge skibet til teambuilding, mødeaktivitet, ekskursioner for børn og unge og til at brande Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det sagde en enig kommunalbestyrelse altså ja til.

Jan Valbak blev i juni 2016 så vred på dele af kommunalbestyrelsen og på pressen i forbindelse med dækningen af de mange fratrædelser på chefgangen i Faaborg-Midtfyn Kommune, at han i en pressemeddelelse blandt andet skrev: "Jeg gider simpelt hen ikke være med i dette forum af politiske og journalistiske spil - Faaborg-Midtfyn kommune har simpelthen fortjent bedre."

Herefter trak Jan Valbak sig ud af kommunalbestyrelsen og uden ham på listen lykkedes det ikke Borgerlisten at opnå genvalg til kommunalbestyrelsen ved valget sidste efterår.