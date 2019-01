For 2,5 år siden startede 34-årige Nikolaj Rasmussen Fyns Ejendomsservice i Korinth, og sidste forår fik han sine første to fuldtidsansatte.

- Lige nu passer det mig rigtig fint, at vi ikke er flere. Hvis vi skal være en mand mere, skal der også være flere opgaver, og jeg kommer til at bruge mere tid på kontoret, eller jeg skal ansætte én til at tage sig af det. Jeg kan godt lide kontorarbejdet, og jeg plejer at sidde på kontoret om morgenen, men når vi når op ad formiddagen, så begynder det at kildre i fingrene, og så skal jeg ud og arbejde, griner Nikolaj Rasmussen.

Allerede i vinteren 2016 måtte han leje ekstra arbejdskraft ind på freelancebasis for at nå sine opgaver med snerydning og saltning, og i foråret 2018 kunne han ansætte to faste medarbejdere på fuld tid i forretningen.

En nem løsning

De fleste af Ejendomsservice Fyns kunder holder til i Faaborg-Midtfyn og Odense Kommuner og er oftest boligforeninger og andelsboligforeninger mv. 90 procent af arbejdet er serviceaftaler med faste intervaller.

- Det er ikke helt så ligetil at få kunder, for det er en forholdsvis snæver målgruppe, men vi har været heldige at få nogle store opgaver, forklarer Nikolaj Rasmussen, der mener, at han kan tilbyde et attraktivt alternativ til fx en udlejer med 100 udlejningsejendomme.

- I stedet for at han skal ud og ansætte en vicevært, som skal have løn, pension, ferie og en maskinpark for at kunne udføre sit arbejde, kan han hyre os til at stå for det praktiske. Og vi kan starte fra fuld styrke med det samme, siger han.

Nikolaj Rasmussen og hans folk har pt. maskinparken overnattende på medarbejdernes privatadresser.

- På et tidspunkt skal jeg have fundet et sted, hvor vi kan slå os ned. Om det skal være i Faaborg eller i Korinth, ved jeg ikke endnu. Det kunne være dejligt at have et sted, hvor maskinerne kunne komme ind og stå samlet om vinteren, siger han.

Pt. er de to fastansatte medarbejdere sendt hjem på vinterpause og bliver kaldt ind, når opgaverne med vintertjeneste kræver det.

- Mit håb er, at jeg på et tidspunkt får så mange serviceaftaler i hus, at vi også har arbejde nok henover vinteren. Vi kan fx. sagtens gå og male på en skole eller lignende i vinterhalvåret, siger han og glæder sig over, at han med eget firma nu selv kan styre sine opgaver og sin tid.

- I starten har jeg været nødt til at tage rene tømreropgaver ind, men det er meningen, at vi gerne vil koncentrere os om drift og vedligehold og ikke anlæg på sigt. Men ting tager tid, og der er stadig nogle års arbejde endnu, til jeg er der, hvor jeg gerne vil være, slutter han.