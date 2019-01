Ejendomsinvestor: Mit baghus er ikke en rotterede

Faaborg: Flemming Brandrup, formand for By og Land Faaborg og Omegn, kaldte i avisen onsdag baghuset bag Østergade 33 "en rotterede" og mente, at baghuset meget vel kan være årsag til den rotteplage, som beboerne i Kapellanstræde oplever.

- Vi har gjort alt

- Da vi bliver opmærksomme på, at der måske kan være rotter i området, kontakter vi Millinge Maskinstation og får dem til at sætte et kamera op. De siger til mig, at der er ikke er noget galt på min ejendom, men anbefaler, at vi for en sikkerheds skyld får sat en rottespære op, og det fik vi gjort for 15-20 dage siden. Efterfølgende har vi fået lavet en røgprøve for at se, om der er hul i de kloakker, der løber på vores matrikel. Det er der ikke, forsikrer Hans Jørgensen.

- Efter jeg så avisartiklen, har jeg snakket med afdelingsleder Olav Bojesen i kommunen, og han bekræfter, at vi har gjort, hvad vi skulle. Jeg har også snakket med rottefængeren fra Kiltin i dag, og han siger, at han overhovedet ikke har set tegn på rotter i baghuset, tilføjer Hans Jørgensen.

Flemming Brandrups bekymring gik også på, at baghuset har en spændende historie, og at det er synd, at det bare står og forfalder.

Hans Jørgensen oplyser, at han ikke har nogen planer med baghuset - hverken i retning af istandsættelse eller nedrivning.

- Det har som sådan ikke nogen værdi for os. Det bliver kun brugt til opbevaring af lejernes cykler og den slags, siger han.