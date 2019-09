Egeskov Marked: Markedsforening har svært ved at tjene store penge

Det første år som weekendmarked gav underskud, mens anden udgave gav et overskud på +250.000. Der er dog fortsat langt op til de kronede dage.

Egeskov Marked: Egeskov Marked har eksisteret i mange hundrede år. Hvor mange, det kan ikke siges med sikkerhed, men i starten af 1900-tallet overtog Egeskov Gods og en teltholderforening, bestående af tivoli og teltholdere, driften af markedet.

Siden 1984 har det dog været de frivillige i Egeskov Markedsforening, som har stået bag det populære marked. Sidste år landende markedet et overskud på godt 250.000 kroner, mens den første udgave af tre dages-markedet faktisk gav underskud.

- 250.000 kroner er udmærket, men vi har været rigtig dygtige før i tiden, hvor vi har scoret op mod 800.000 kroner på en enkelt dag. Men samfundet har ændret sig, og der er marked og fest i hver eneste lille by, så der er ufattelig hård konkurrence, forklarer Tommy Christensen.

Overskuddet deles ud til lokale foreninger og institutioner, og det er også flere hundrede frivillige, som er med til at få afviklet markedet.

- Vi har godt styr på dem, og der er fin opbakning og sammenhold om det her projekt. Det er ikke udelukkende økonomi, men også samhørighed, som det giver i sådan en lille flække som Kværndrup. Så vi er begunstiget af, at byen er utrolig velvillig, når vi spørger om hjælp, siger formanden for Egeskov Markedsforening, Tommy Christensen.