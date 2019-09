Egeskov Marked: I næste weekend går det løs

Det store markedstelt bliver i år lyst og opvarmet. Også på andre områder fornyer Egeskov Marked sig: Markedet får et ponyskue, og søndag bliver familiedag.

Kværndrup: Inden Egeskov Marked i næste weekend er meldingen, at tingene er ved at falde på plads.

- Tre dage stiller større krav til underholdning og engagement, så vi har været ude med snøren for at kunne levere en bred vifte af markeds-relevante ting. Det bliver et godt marked.

Sådan fortæller formanden for markedsforeningen, Tommy Christensen, i en pressemeddelelse.

Markedet holdes fredag-søndag 13.-15. september.

- Der er lagt op til to fantastiske fester i det store markedstelt, som i år er lyst og opvarmet. Fredag starter De fynske Fyre kl. 17, hvorefter Kim Larsen Jam går på scenen. Det skulle være Danmarks bedste Kim Larsen-kopiband med folk fra Kim Larsens gamle band Bellami.

Henriette Sonne med band lukker ballet fredag.

- Orkestret Kort Varsel, der kalder sig Danmarks gladeste orkester, spiller lørdag kl. 18 op til dans, og der er mad og drikkevarer til rimelige priser begge aftener. Og selvfølgelig vil vores 250-300 trofaste kræmmere igen i år stille op med alt deres kram, siger Tommy Christensen.

Det oprindelige hestemarked er dalende.

- Tiden er ikke mere til håndslags-handler med heste. Derfor afvikles et ponyskue på tværs af racerne om lørdagen, hvor dommere vil stå for bedømmelse og placeringer. Lørdagen er også dagen med hestemarked og smådyr.

Også søndag vil der være masser af aktivitet ude ved dyrene, loves det:

- Det bliver med bordercollies og agility, små heste og meget store heste, som boltrer sig i leg og øvelser hen over dagen. Derfor opfordrer vi alle heste-interesserede til at møde op til "Hestens dag på Egeskov Marked" om søndagen.

Søndag skal være en børne- og familiedag. Klokken 11 og 13.30 er der forestillinger med Cirkus Flik Flak. Der vil måske også være mulighed for at få en ride- eller køretur.

- Mies Tivoli, der er markedets lille fine tivoli, er et nyt tiltag, som markedsforeningen forventer sig meget af. Det er et tivoli, som er rigtig godt til de helt små og yngre børn, fortæller formanden for Egeskov Markedsforening.