Efterspurgt kammerensemble giver koncert i Helios i Faaborg

Faaborg: Den danske strygekvartet giver søndag 15. september kl. 19.30 koncert i Helios Film- & Kulturhus.

Denne aften i Helios er der lagt op til en helt særlig koncert. Programmet ser sådan ud: Henry Purcell, Chaconne i g-mol. J. S. Bach, uddrag fra "Kunst der Fuge", Contrapunctus 14. Anton Webern, Strygekvartet. J.S. Bach, koral: "Wenn wir in höchsten Nöten sein". Pause. Folkemusik arrangeret af Den Danske Strygekvartet.

Den Danske Strygekvartet er et af verdens mest efterspurgte kammerensembler, så i Faaborg Musikforening er der naturligvis stor glæde over, at man endnu engang kan byde dem velkommen til Faaborg. Kvartetten blev dannet i 2002. Priser og udmærkelser har siden da nærmest regnet ned over de fire musikere. I 2012 kårede New York Times dem til at være et af årets absolutte højdepunkter.