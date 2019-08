Efterskolen i Korinth førte Martin ud i den store verden

Efter 10 måneder på Korinth Efterskole rejste 17-årige Martin Elbæk til Bosnien-Hercegovina for at lave spejderarbejde.

Korinth: 10 måneder på Korinth Efterskole har ført meget mere med sig for 17-årige Martin Elbæk fra Bredsten ved Vejle.

Han rejste bagefter til Bosnien-Hercegovina, hvor han lavede spejderarbejde og deltog i et kursus i projektledelse. Og opholdet i Korinth har forberedt ham og givet ham sociale evner, som alt sammen har hjulpet ham på vejen mod Balkan-halvøen og mødet med 35 fremmede spejdere.

- 10 måneder på en efterskole giver én nogle unikke værktøjer, og dét at 70 procent af eleverne på Korinth Efterskole også er spejdere, finpudser dine kommunikative evner og udvider virkelig din horisont, fortæller Martin Elbæk.

Tiden i Korinth har givet ham en masse med i bagagen.

- Inspirationen til at planlægge aktiviteter og gøre en forskel kommer også af, at jeg i forlængelse af Korinth Efterskole er med til at lave Camp Korinth, en sommerlejr, der er målrettet unge, som gerne vil lære andre unge at kende, nævner Martin.

Selv om målet med turen til Bosnien-Hercegovina blandt andet er, at danske spejdere skal gøre en forskel, er det lige så vigtigt, at udviklingen går begge veje, understreger Martin.

- Det er ikke bare, fordi vi skal derned og lære dem, hvordan man gør, fordi vi er bedre spejdere, for det er vi ikke. Nej, det går begge veje. Vi skal give noget fra os, og vi skal lære noget fra dem, fastslår han.

- Fællesskaber, at høre til, at have et ståsted. Det er noget, som mennesket altid har opsøgt, og i en tid hvor der er fokus på ensomhed, opdager man, at socialt samvær er et nøgleord. To fællesskaber, der minder én om, at hjem er dér, hvor hjertet er, er efterskoler og spejdergrupper, siger Martin.