Efterlysning gav pote: Nu vil flere cykle med de ældre

Efter avisens omtale af den ofte stillestående cykel på Tingager Plejehjem har flere frivillige meldt sig til at træde i pedalerne.

Ringe: Med én cykelpilot til 58 beboere på Tingager Plejehjem har der været langt mellem cykelturene for de ældre. Men nu ser det ud til, at flere af beboerne fremover kan få vind i de grå lokker.

Avisen skrev i marts om Christian Ingvorsen, som var ene frivillig på plejehjemmet i Ringe, der kunne betjene den eldrevne ladcykel og dermed cykle ture med de ældre.

Plejehjemmets håb var imidlertid, at flere ville melde sig som såkaldte cykelpiloter for at give beboerne en god oplevelse.

Det er netop sket. Fem nye frivillige har nemlig meldt sig på banen.

- Det er vi rigtig glade for, siger Christian Ingvorsen.

Han skal søndag den 31. marts klokken 13 oplære de nye frivillige i den eldrevne ladcykel, og med forårets lunere temperaturer kan beboerne på Tingager Plejehjem allerede godt begynde at tænke over, hvor turen måske skal gå hen.

Selvom tre nye frivillige allerede har meldt sig til at træde i pedalerne, er stadig plads til flere.

- Vi kan næsten ikke blive for mange. Jo flere, jo bedre, mener Christian Ingvorsen.

Har du lyst til at være cykelpilot på Tingager Plejehjem, kan du derfor sagtens nå at tilmelde dig oplæringen. Det sker til Christian Ingvorsen på telefon 20 16 00 26.

- Hvis man ikke kan søndag, må man gerne ringe alligevel. Så finder vi bare en anden dag, siger den ikke længere eneste cykelpilot på plejehjemmet.