Vester Hæsinge: Holder du af at læse en god bog? Og kunne du tænke dig at dele dine læseoplevelser med andre? Så kan et tilbud om læsekreds i efteråret i Vester Hæsinge Præstegård, måske være interessant for dig.

Første gang er 10. september kl. 19. Her begynder læsekredsen, og efterårets møder planlægges.

I sidste sæson blev der læst to romaner af forfatteren Jesper Bugge Kold, og disse romaner vil han fortælle om i et foredrag torsdag 26. september kl. 19.30 i X-Huset i Vester Hæsinge.