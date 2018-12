Efter travlhed i soveværelserne: Nedlagt børnehave genåbner

Dagpleje og hjemmepleje må vige, når den ellers nedlagte børnehave Motorikken i Årslev skal være børnehave igen. Det skyldes, at flere børn i børnehavealderen lægger pres på de nuværende børnehaver i området.

Årslev: Det er ikke engang tre år siden, at børnehaven Motorikken i Årslev måtte lukke. Men nu ser det ud til, at børnehavebørn igen kan få deres daglige gang i den gamle børnehavebygning. - Det er en god løsning, som både er økonomisk og menneskelig ansvarlig, lyder det fra en tilfreds formand for forældrebestyrelsen for børneinstitutionerne i den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, Louise Vilsbøl. Årsagen til, at børnehaven genåbnes, er, at der ikke er pladser nok i de nuværende børnehaver i Årslev.

Ikke plads i Skovhytten Bøgehaven og Nøddehøj kommer samlet set til at mangle op mod 36 børnehavepladser i løbet af 2019. Det skyldes dels, at der er flyttet flere til området, end kommunens prognoser har forudsagt. Og dels at der også er pres på vuggestuen i Bøgehaven, som har indtaget et af børnehavens grupperum. Det betyder, at 20 børnehavebørn tilhørende Bøgehaven i dag faktisk må gå i børnehave i Broskolens SFO Skovhytten. Men når Broskolens forårs-sfo for de børn, som skal i skole til august, starter op til april, vil der ikke længere være plads til børnehavebørnene i Skovhytten. Forvaltningen og politikerne har derfor kigget på flere forskellige løsninger. Der har blandt andet været snak om at sende nogle af børnene ud af Årslev - eksempelvis til Ferritslev. - Det kan vi ikke byde vores borgere, og det ville give alt for meget uro, lyder det fra formanden for Opvækst- og Læringsudvalget Kim Aas Christensen (S). En anden løsning var at sætte en pavillon op ved siden af Bøgehaven, men heller ikke den løsning var optimal, mener formanden.

Fejl at lukke børnehaven I stedet har politikerne i udvalget peget på den løsning, der hedder at genåbne Motorikken. En børnehave, som politikerne lukkede tilbage i foråret 2016. - Var I lidt for hurtige til at lukke børnehaven dengang? - Jeg kan godt se det ironiske i først at gå den ene vej og så den anden vej, siger Kim Aas Christensen. - Som politikere får vi nogle tal fra Danmarks Statistik, og dengang gik vi endda et spadestik dybere og spurgte jordmødre og lignende for at finde ud af, hvor mange der egentlig var gravide. Statistik er jo en sjov ting, og her må vi bare erkende, at vi tog fejl, siger han.

Omrokering I dag huser Motorikken både hjemmeplejen og dagplejen, der bruger nogle af lokalerne som legestue. Når børnehavebørnene skal tilbage til Motorikken, rykker de ind i de lokaler, som nu fungerer som legestue. Det betyder, at dagplejen må rykke ind i den del af bygningen, som hjemmeplejen bruger. Hvor hjemmeplejen så skal flytte hen, er endnu ikke afklaret. Men politikerne i udvalget holder et ekstraordinært møde i starten af det nye år for at få det helt på plads, fortæller udvalgsformand Kim Aas Christensen. - Der er forskellige scenarier i spil. Vi arbejder på en løsning enten i Nr. Lyndelse eller Årslev-området, siger han.