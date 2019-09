Efter tragisk dødsfald: Midtfynsk institution åbner igen mandag med mindehøjtidlighed

Gislev: Både onsdag og torsdag var Gislev Friskole og den tilhørende børnehave Solstålen lukket efter et tragisk dødsfald hos et barn i børnehaven.

Fredag blev der så småt åbnet op igen, men dog ikke i de normale lokaler, oplyser skoleleder Maja Kvist.

- Vi er et andet sted i dag (fredag), hvor vi holder åbent for børn, der har brug for krisehjælp eller for se deres kammerater, lærere og pædagoger, og for forældre, der har brug for pasning, mens skolen bliver gjort rent. Og så åbner vi det hele op på mandag, forklarer skolelederen.

Institutionen blev tidligere på ugen ramt af en tragedie, da et børnehavebarn døde af akut nyresvigt efter at være smittet med den sjældne E coli-bakterie VTEC. Efterfølgende valgte ledelsen for en sikkerheds skyld at holde lukket for at få desinficeret hele institutionen.

Det er det arbejde, som fortsatte fredag, men efter weekenden er børn, ansatte og pædagoger tilbage i de vante rammer.

- Vi holder en mindehøjtidlighed mandag, hvor præsten også kommer. Og så kommer beredskabet fra kommunen og hjælper de børn, der har brug for det. I dag (fredag, red.) har vi et personalemøde, hvor vi har psykologbistand fra kommunen. Vi er meget, meget glade for den støtte og opbakning, som vi har fået fra kommunen hele vejen rundt, understreger Maja Kvist.

Det er ikke kun den kommunale opbakning, som har tændt et lys i den mørke tid hos skolelederen:

- Vi har åbnet fredag, så man ikke skulle gå med sine egne tanker hele weekenden. Det er meget stille og roligt, og forældrene har været rigtig gode. Det er dejligt at være en del af det her lokalområde, hvor man forstår og hjælper hinanden og bakker op. Der er folk, der har bagt kage og boller til børnene i dag, og alle er klar med en snak og en krammer, siger Maja Kvist, som til oktober har været leder på Gislev Friskole i fem år.

- Vores forældregruppe og personalegruppe har tacklet det her super, super flot. Det synes jeg virkelighed, at de har, lyder det fra skolelederen.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er det yderst sjældent, at en smittet med bakterien får en dødelig komplikation. God køkkenhygiejne, gennemstegning af kød og vask af hænder, når man har klappet geder og andre dyr, kan være med til at hindre, at man smittes.

Myndigheder opfordrer i øvrigt forældre til ekstra opmærksomhed og søge læge, hvis ens barn får diarré.