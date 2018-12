Efter to indbrud i Faaborg-butik på én måned: Måske skulle vi have et fælles vagtfirma

- Indbruddene er foregået på samme måde, men det er med garanti ikke de samme, der står bag. Sidste gang havde tyvene udset sig nogle bestemt tøjmærker. Denne gang gik de efter pengekassen. Det var et lillebitte hul i døren, så det har ikke været ret sjovt at komme igennem, fortæller butikschef Jeppe Holm.

Fælles front mod tyvene

Butik og varer er naturligvis forsikret, så indbruddet kommer ikke til at koste det store, men besværet er det værste.

- Vi kan sætte et gitter op, og vi kan købe os fattige i røgkanoner og diverse alarmsystemer, men vi bliver også nødt til at holde det op imod, at de fik én krone og to jakker med sig, siger Jeppe Holm.

Til gengæld overvejer han, om hele byen skal gøre fælles front mod tyvene. De seneste måneder har både Helios, SuperBrugsen, Guldsmed Duus, Centerfrisøren, Restaurant Marya og Mor og Tonys Pizza haft ubudne gæster.

- Måske vi kan lave en lokal løsning, hvor vi går sammen alle mand. Vi kunne få et fælles vagtfirma? Vi mangler tydeligvis noget patruljering hernede. Det kunne godt være noget, vi tager initiativ til, siger Jeppe Holm.

Den idé falder i god jord hos formanden for Shopping Faaborg, Lars Jensen, fra Møblér:

- Det er slet ikke en dum idé. Jeg ved også, at der bliver arbejdet på at få lagt en plan, så de forskellige vagtfirmaer kan komme på forskellige tidspunkter af natten. Sagen er den, at hvis Shopping Faaborg skal stå for, at der skal patruljeres, når butikkerne er lukket, så skal alle bidrage økonomisk, og det kan blive en udfordring, siger han.