Politiet efterlyser ung røver, som onsdag aften slog til mod Spar i Nr. Broby. Det er anden gang, at forretningen bliver røvet på under et år, og det får nu konsekvenser, siger indehaveren.

Nr. Broby: Kort før lukketid onsdag aften blev Spar på Stationsvej i Nr. Broby udsat for røveri. Det er anden gang, at dagligvareforretningen bliver udsat for det på mindre end et år. 5. februar 2018 slog røvere nemlig også til mod butikken, og de to røverier får nu butiksindehaverne, Mette Juhl Overgaard, til at fjerne kontanterne fra kassen for at undgå røverier i fremtiden. - Vi har egentlig sagt til de unge, at der ikke skal være penge i kassen om aftenen, men vi har også kunder, der oddser og kommer for at hente gevinst. Er pengen smidt i dropboxen, så kan vi ikke komme til dem, og derfor har vi tilgodeset nogen, siger hun. - Men fra i dag (torsdag) vil der efter klokken 18 kun være, så vi kan give tilbage på 500 kroner. Så må folk bruge deres dankort, og det er også det, som der er mest af på det tidspunkt, forklarer Mette Juhl Overgaard, der åbnede Spar-forretningen i september 2017, da Kiwi lukkede på stedet.

Hun var ikke selv i forretningen onsdag aften. Det var en 17-årig ung mand og en anden medarbejder. Det var den 17-årige, der var ved kassen, da røveren kom ind i forretningen kort før klokken 21 og forlangte penge. - Han har gjort det lige efter bogen, og det er lige til ug med kryds og slange. Proceduren er fulgt, og selv småpengene har han givet ham med, siger Mette Juhl Overgaard. 58 sekunder tog det fra røveren kom ind i butikken, til han var ude igen. Modsat røveriet for knap et år siden, blev personalet denne gang ikke truet med våbenlignende genstand. - Han var meget hård i tonen, og da han (den ansatte, red.) lagde sedlerne op på rullebåndet, og det fik gerningsmanden til at kaste en Rema1000-pose i hovedet på ham, oplyser Mette Juhl Overgaard. Da den ansatte ikke havde nøgle til den anden kasse, forsvinder røveren med et "fuck dig" til den 17-årige medarbejder.

Ung mand efterlyses Ifølge Fyns Politi flygter manden i en bil, formentlig en sølvgrå Seat Altea. Han beskrives som mellemøstlig af udseende, 20-25 år og 170-175 centimeter høj. Han er almindelig af bygning og talte dansk med accent. Røveren var iført sorte Nike-sko med hvide såler, camouflagefarvede bukser, sort dynejakke med tekst "Royal Polo" bagpå samt en halsedisse/tørklæde med skeletansigt foran ansigtet. Har man oplysninger om røveriet, hører politiet meget gerne op det på telefon 114. Torsdag formiddag havde hverdagen mere eller mindre indfundet sig igen i Spar-butikken. - Det er hammer ærgerligt, at man kan gøre sådan over for andre mennesker og udsætte dem for sådan noget. De ansatte har ikke selv valgt det, siger Mette Juhl Overgaard, som naturligvis kan melde om et rystet personale efter røveriet. - Jeg bor et stykke herfra og var hernede klokken 21.30. Vi har en fast procedure, når sådan noget sker. Det er at få fat i en psykolog, og vi talte med ham et par timer, for nogen var mere nervøse end andre, siger Mette Juhl Overgaard. Det er uvist, hvor mange penge røveren slap af sted med.