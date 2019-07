Efter møgregnskab: Faaborg-rederiet Blue Star line er gået konkurs

Faaborg: Rederiet Blue Star Line er mandag gået konkurs.

Rederiet startede sin aktiviteter i Faaborg i 2003, og direktør Tom Hald byggede gradvist en flåde på otte skibe til offshore-industrien op. Men rederiet har haft et par svære år på det seneste med store regnskabsmæssige underskud.

På grund af den generelle afmatning på offshore-markedet, som rederiet havde specialiseret sig i, har flere skibe været lagt op, fordi der ikke var ordrer at få.

I en pressemeddelelse skriver direktør Tom Hald:

"Efter næsten 16 års drift har Blue Star Line A/S fredag indgivet en konkursbegæring til Skifteretten. Et rigtigt dårligt år i 2017 efterfulgt af et ringe resultat i 2018, som desværre er fortsat ind i 2019. Aktivitetsniveauet har generelt været mindre end ønsket, men to annullerede ordrer samt manglende betaling fra debitorer har akut medført, at vi har udsigt til at have mistet vores egenkapital, samt at vi af likviditetsmæssige årsager ikke kan forsvare at fortsætte driften. Det berører os dybt, at konkursen medfører konsekvenser for mange af vores trofaste medarbejdere og for en række kreditorer og andre langvarige samarbejdspartnere. Vi har helt til det sidste troet på, at selskabet kunne føres videre, men annulleringen af to charter-aftaler har fjernet grundlaget for fortsat drift, og vi har derfor indgivet konkursbegæring inden konsekvenserne for vores leverandører blev uoverskuelige«, skriver altså direktør og hovedaktionær Tom Hald.

Det er advokat Mikkel Steinø, der er kurator i konkursboet.

Fyens.dk følger sagen...