Efter massiv spare-kritik: Nu genåbner Faaborg-Midtfyns politikere budgettet

- Er det en anerkendelse af, at de her effektiviseringer ikke kan realiseres?

- Vi er blevet enige om, at vi skal justere budgetaftalen, men vi er også enige om, at vi lige skal tjekke med vores bagland, siger borgmester Hans Stavnsager (S), der først vil fortælle indholdet og omfanget af justeringerne i næste uge.

- Men vi har aftalt, at vi lige skal tænke os om og snakke med vores bagland, fortæller han og ønsker ikke at sige mere.

SF'eren Torben Smith enig i, at det var et godt møde.

Tillidsfolk, skoleledere, ledere på børnehave-området og forældre er bekymrede for, at effektiviseringerne, som ikke må gå ud over serviceniveauet, alligevel gør det. Den øverste kommunale ledelse har indtil videre varslet op til 25 stillinger på børne- og unge-området, mens seks er blevet fyret på jobcenteret.

- Jeg synes, det er begrædeligt, at vi skal rive og flå om de få penge, der er. Men selvfølgelig skal vi åbne budgettet og kalde en spade for en spade, siger han.

Enhedslistens Morten Schjøtt var den anden, der stod uden for budgettet. Han mener, det både er godt og nødvendigt at genåbne budgettet.

To kommunalbestyrelsesmedlemmer stod uden for budgettet, da det blev vedtaget i efteråret. En af dem er den konservative Søren Clemmensen (K).

Ærlighed og kernevelfærd

På medarbejdersiden mener fællestillidsrepræsentant Line Moth, at det nu handler om at sikre en gennemsigtig proces.

- Det er vigtigt, at vi fokuserer på, at der stadig skal findes mange penge, og at vi er ærlige omkring, hvornår noget er effektiviseringer, og hvornår det er besparelser. Det vigtigste er, at der er ordentlige arbejdsvilkår, så mine kollegaer kan levere god kernevelfærd over for borgerne, siger hun.

Det er kun anden gang i kommunens historie, at politikerne genåbner et budget, efter det er vedtaget. Første gang var i 2010 under den daværende borgmester Hans Jørgensen (S).