Efter konkursen: Derfor var svømmehallen lukket

Ringe: Har du i løbet af ugen taget turen til Midtfyns Fritidscenter med håbet om en dukkert i svømmehallen, er du gået forgæves. Svømmehallen har nemlig været lukket - men årsagen til de lukkede døre, og hvorvidt det hænger sammen med den nylige konkurs, har der været tvivl om.

Nu slår kurator, advokat Hans Lindstrøm Svendsen, imidlertid årsagen fast.

En medarbejder i svømmehallen, der allerede var opsagt inden konkursen, er efter konkursen blevet fritstillet. Fordi vedkommende, der i sin nu aflyste opsigelsesperiode indgik i sommerens vagtplan, ikke skal møde på arbejde alligevel, er der ikke mandskab nok til at holde åbent i svømmehallen.

- Det er ren konkursretlig teknik at fritstille opsagte medarbejdere, siger Hans Lindstrøm Svendsen og oplyser, at han mener, at i alt tre medarbejdere er blevet fritstillet efter konkursen.

Hans Lindstrøm Svendsen oplyser, at man godt kunne have kaldt personale på arbejde, men at han valgte på grund af et forventeligt begrænset besøgstal i ugen at lade personalet afvikle ferie i stedet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes presse-afdeling fortalte i sidste uge, at lukningen imidlertid skyldtes et planlagt gennemsyn af hallen, som efter konkursen dog er blevet aflyst. Det afviser kurator imidlertid.

- Jeg ved ikke, hvordan det er blevet blandet sammen. Kommunikation kan være svært, siger han.

Gennemsynet og en række generelle udbedringer af hallen er nemlig først planlagt i august, i uge 33 og 34. Men det er - som kommunens presse-afdeling ganske rigtigt oplyste - aflyst. I hvert fald store dele af det.

Ifølge kurator kan det være, at enkelte reparationer skal gennemføres alligevel, men det er uvist, hvor mange dage det vil tage. Det betyder til gengæld, at svømmehallen modsat denne uge måske alligevel holder åbent et par af dagene i de to uger i august. Det melder fritidscentret imidlertid ud, når det er afklaret, hvor meget arbejde, der skal udføres.

- Vi bestræber os på at genere driften så lidt som overhovedet muligt, understreger Hans Lindstrøm Svendsen, der lige nu arbejder på højtryk for at finde ud af, hvordan fritidscenterets fremtid skal være, uden dog at ville sige mere om det.