Efter konkurs: Svømmehallen lukker i fem dage

Konkursen i Midtfyns Fritidscenter får nu konsekvenser for åbningstiderne i svømmehallen. Det sker på trods af politikere tidligere har understreget, at centeret kører videre, mens forhandlingerne står på.

Det har ikke været muligt at træffe kurator Hans Lindstrøm Svendsen for en forklaring på situationen.

At svømmehallen lukker i en uge, skyldes nemlig angiveligt, at en allerede opsagt medarbejder er blevet fritstillet efter konkursen, og det giver nu huller i livredder-vagtplanen.

Tilsagn om åbne døre

En række politikere har slået kraftigt på, at det er vigtigt at sikre centerets fortsatte drift - også under forhandlinger om fritidscenterets fremtid. Det gælder blandt andet borgmester Hans Stavnsager (S).

- Vores mål er, at skoler, foreninger og borgere kan benytte centret, og derfor har direktionen også taget kontrakt til kurator for at sikre det på både kort og langt sigt, har borgmesteren tidligere sagt.

Og direkte adspurgt, om han kan love, at man ikke møder en lukket dør, svarede han i forbindelse med konkursen:

- Det er det, som jeg har fået at vide, og vi er allerede gået ind og har garanteret medarbejdernes løn. Det giver lidt kaos, men vi har lavet en aftale, så der i den periode, hvor konkursen skal behandles, vil være åbent.

At svømmehallen nu lukker ned i en uge overrasker viceborgmester Søren Kristensen fra Venstre.

- Det er en kedelig situation - det er dér hvor vi helst ikke ville have været, men det er vi så, lyder den tørre konstatering fra Søren Kristensen.

- Jeg ved ikke, hvor stor katastrofen er her i juli, men det er klart, at når vi kommer lidt længere frem, så skal vi sætte alle sejl til for at få centret til at køre, fastslår viceborgmesteren.