Efter hestemishandling: Politiet har fat i to unge

De to unge, som mandag stod bag mishandling af to heste i Ferritslev, skulle være fundet. Hestene er nu i behandling for skaderne og har det godt, lyder det fra staldejeren.

- Det vigtigste for mig, og nok også for de andre, der har heste i området, er, at man nu har fat i dem. Jeg vælger at tro, at det er drengestreger, der er eskaleret, og jeg vil på ingen måde ødelægge de her to unge mennesker, siger Christian Neuhaus Thinesen.

Det er hans forældre, der ejer de to heste. Mandag eftermiddag blev de udsat for mishandling, da de blandt andet blev slået med en pisk og fik kastet sten på sig. To unge blev set løbe fra stedet.

- Der skulle være kontakt til dem og deres forældre, men hvem det er, det ved jeg ikke. Lad mig sige det sådan, at jeg ønsker faktisk heller ikke at vide mere, for det er lille lokalsamfund her, siger Christian Neuhaus Thinesen.

Det oplyser indehaveren af stalden, Christian Neuhaus Thinesen. Det er ifølge ham politiet, som har meddelt, at de to unge er fundet.

Ferritslev: Politiet har nu fundet frem til de to unge, som mandag stod bag mishandling af to heste i en stald i Ferritslev.

Heste i behandling

Tirsdag var en dyrlæge forbi for at tilse hestene. Det tyder på, at de er sluppet nådigt fra overgrebet.

- Hestene er blevet tilset og er under behandling. De har det godt og skal nu gennem behandling, siger Christian Neuhaus Thinesen, som ikke selv var til stede, da dyrlægen kom forbi.

- Det er bagpartiet, som det er gået værst ud over. Det er nok fordi, at de har vendt bagenden til. Dyrlægen er i gang med at lave en rapport, som jeg tænker, skal sendes til politiet, siger Christian Neuhaus Thinesen.

Han lagde mandag aften et opslag på Facebook, hvor han fortalte om episoden og efterlyste oplysninger om mishandlingen. Onsdag morgen var opslaget delt mere end 1600 gange.

- Det var ikke min intention, at det skulle nå hele landet rundt. Intentionen var at få det delt i lokalsamfundet. Men der har været en kæmpe opbakning, og det er måske også det, der har gjort, at de her unge mennesker har kastet håndklædet i ringen. Eller der er nogle forældre, der har tænkt, at der var noget galt, siger Christian Neuhaus Thinesen, som dog godt kunne have undværet de mange kommentarer om, hvad der skulle ske med de unge.

For hans vedkommende er sagen nu afsluttet.

Fyns Politi bekræftede tirsdag, at der var kommet en anmeldelse om mishandling af heste, men er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser om de nye oplysninger i sagen. Det er derfor ikke fra politiets side blev bekræftet, at de to er fundet.