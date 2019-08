Efter hærværk: Politikere vil ikke tv-overvåge

Underskriftsindsamling i Grøftagerområdet var ikke nok til at overbevise kommunalbestyrelsen om overvågning af hærværksplaget p-plads

Ringe: En underskriftsindsamling fra borgere i Grøftagerområdet i Ringe, der er trætte af at finde deres biler med ridser i lakken, opskårne dæk og smadrede ruder, er ikke nok til at få politikerne til at etablere tv-overvågning på den store parkeringsplads i bunden af den lukkede villavej.

Her sker ret ofte hærværk på de parkerede biler, og det frustrerer selvsagt bilejerne, der gentagne gange har henvendt sig til både Fyns Politi og Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgmester Hans Stavnsager har også modtaget klager, fortalte han på byrådsmødet forleden.

En af borgerne har afleveret 20 underskrifter fra sig selv og sine naboer for at få etableret tv-overvågning. De må borgerne nemlig ikke selv gøre, da arealet er offentligt, men kommunen vil formentlig godt kunne få politiets tilladelse til at sætte kameraer op.

Det har kommunalbestyrelsen imidlertid sagt nej til.

- Dels ligger der etiske overvejelser til grund, dels er der et økonomisk aspekt, for hvis vi sætter kameraer op ét sted, hvor mange andre steder skal vi så gøre det? forklarede Hans Stavnsager på mødet.

Ingen i kommunalbestyrelsen modsagde ham, men Søren Clemmensen (K) efterlyste en større temadrøftelse af hele problematikken, og den kommer op på politisk plan på et senere tidspunkt.

På nuværende tidspunkt anvender Faaborg-Midtfyn Kommune alene tv-overvågning på kommunale ejendomme med fokus på beskyttelse af fysiske aktiver og/eller med henblik på medarbejderes sikkerhed.