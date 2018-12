Efter groft juletræshærværk: Handelsformand vil undersøge videoovervågning

Ringe: - Jeg synes, det er trist. Trist, at man ikke kan have tingene i fred.

Sådan siger filialdirektør i Andelskassen i Ringe, Steen Staffeldt, efter byens juletræ for andet år i træk er blevet savet over. Det skete natten til den 25. december.

I flere år har Andelskassen i Ringe sponsoreret juletræet på Kirkepladsen. Et juletræ, som - når det tændes - danner rammen for den årlige lysfest.

- Nu er det sket to gange (at træet har været udsat for hærværk, red.), så hvor ender det? Selvfølgelig vil vi gerne bakke op om byen, og det gør vi selvfølgelig også næste år. Men det er træls, når sådan noget sker, siger han.

- Overvejer du at lade være med at sponsorere et juletræ næste år?

- Jeg har en aftale med handelsstandsforeningen om, at jeg også gør det næste år. Og det ændrer sig ikke. Selvfølgelig skal der nok komme et juletræ i Ringe næste år. Men vi må bare håbe, at hærværket stopper her.

- Hvad hvis juletræet bliver fældet igen næste år?

- Det vil jeg helst ikke udtale mig om. Det håber jeg ikke, sker. Vores tilgang er ikke ændret, men lige som med alt muligt andet så reviderer vi tingene hvert år, siger Steen Staffeldt og opfordrer til, at de, der måtte vide noget, står frem.

I Ringe Handelsstandsforening overvejer formand Jesper Larsen nu, om der næste år skal sættes kameraer op, som enten kan afskrække eller fange hærværksmanden eller -mændene på fersk gerning.

- Vi har selvfølgelig fået tanken, og det er helt klart noget, som vi vil undersøge, om vi må, fortæller Jesper Larsen.