Efter fritidscenters konkurs: Feriebyen fortsætter, men direktør er fritstillet

Fritidscentrets konkurs får ingen indvirkning på driften af Midtfyns Ferieby, som ligger i et selvstændigt selskab. Til gengæld betyder konkursbegæringen, at centerchefen er fritstillet. Politikere har fået mundkurv på.

Ringe: Det får ikke umiddelbart betydning for de 32 lejligheder i Midtfyns Ferieby, at der mandag morgen blev indgivet en konkursbegæring mod Midtfyns Fritidscenter. Det oplyser Annette Poulsen, formand for feriebyens bestyrelse. - Midtfyns Ferieby er et selvstændigt selskab, så som udgangspunkt kører vi videre. Men lige i den her situation er der nogle praktiske ting, som vi skal have håndteret, siger Annette Poulsen. - Vi skal have det praktiske i hverdagen helt på plads, idet receptionen ligger i fritidscentret, og der skal vi lige finde ud af, hvordan vi får det løst mest optimalt. Men det er muligt at komme her og bo, og der er på den måde skodder mellem fritidscentret og feriebyen. Så vi i bestyrelsen håber og tror på, at der fortsat er en ferieby, understreger formanden.

Midtfyns Fritidscenter Tilbage i 1994 gik det daværende idrætscenter i Ringe også konkurs. Her var det især en meget nedslidt svømmehal, der var årsagen.



Efterfølgende blev idrætscentret drevet delvist kommunalt frem til 2005, hvor Fonden af 12.12 2005 overtog centret.



Det er fonden, som frem til forleden har drevet Midtfyns Fritidscenter. Centret består af to idrætshaller, svømmehal, varmtvandsbassin, mødelokaler, behandlercenter, fitnesscenter, café og campingplads.



Med konkursen bliver det som udgangspunkt igen et kommunalt drevet center.

Hans-Henrik Hansen har været ansat i fritidscentret siden oktober 2017. Hans fremtid er nu uvis, idet han er fritstillet i kølvandet på konkursen. Arkivfoto: René Johansen

Center uden direktør Det er bestyrelsen i Midtfyns Fritidscenter, som mandag morgen tog konsekvensen af et manglende brugbart resultat af forhandlinger med kommunen om et ekstraordinært tilskud for at få økonomien til at hænge sammen. I kølvandet på konkursbegæringen mandag meldte borgmester Hans Stavnsager (S) ud, at man fra kommunens side havde sikret medarbejderne deres løn, så centret fortsat kan have åbent. Løngarantien gælder dog ikke for direktør Hans-Henrik Hansen, der i kølvandet på konkursgæringen mandag morgen blev fritstillet. - Kommunen har ikke ville dække lønnen, men jeg håber da, at de vil gøre brug af ham, når de nu skal arbejde videre med det her. For han har en kæmpe viden på området, siger Bo Andersen, nu forhenværende bestyrelsesformand for Midtfyns Fritidscenter. Det har ikke været muligt at træffe Hans-Henrik Hansen for en kommentar. Hvorfor han ikke er omfattet af løngarantien, det ønsker direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Helle Vibeke Carstensen ikke at oplyse. - Direktionen er i dialog med kurator med det klare mål for øje, at vi skal sikre den fortsatte drift af fritidscentret. Lige nu er der brug for arbejdsro til det. Det væsentlige for os er, at vi også i fremtiden kan tilbyde borgerne og foreningerne på Midtfyn en sportshal og svømmehal i topklasse - og det arbejder vi benhårdt for at sikre. Indtil videre har vi derfor ikke yderligere kommentarer, lyder det fra Helle Vibeke Carstensen i en mail.

Tavse politikere Forleden afviste formanden for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen (DF), at udtale sig i sagen. Socialdemokraten Kim Aas Christensen, som i en årrække har været kommunalbestyrelsens repræsentant i fritidscentrets bestyrelse, ønsker heller ikke at kommentere på konkursen, og hvorfor måneders forhandlinger mellem fritidscentret og kommunen er endt uden resultat. Han henviser til, at det kun er direktionen og borgmesteren, der må udtale sig i sagen. Det er også meldingen fra Søren Kristensen (V), som dog godt tør love, at der gøres alt for at sikre, at fritidscentret består. - Vi skal hurtigst muligt have fritidscentret på fuld skrue, og heldigvis har det ikke nået at aftage i aktivitet. Det er en vigtig præmis, at det ikke bliver et stop, for det vil berøre borgere og foreninger utrolig meget, og det berører vores omdømme og image utrolig meget. Det har vi ikke behov for. Så det skal løses. Der er slet ikke nogen tvivl om det, siger Søren Kristensen.

Hører sammen For Midtfyns Ferieby har det de første par år knebet med at få skabt overskud på bundlinjen. I det seneste regnskab, 2018, blev det til et underskud på cirka en halv million kroner. Det samme var også tilfældet i 2017. Selv om feriebyen og fritidscentret er to separate selskaber, så er de afhængige af hinanden. Blandt andet spiser gæsterne i feriebyen morgenmad i centret, og et velfungerende fritidscenter er derfor afgørende for feriebyens succes - også i forhold til at kunne tiltrække eksempelvis træningslejre til byen. - Vi kæmper for, at det fortsat skal være et stort aktiv for Ringe, for feriebyen har stor betydning for byen og omegn. Der er ingen tvivl om, at hvor kendskabet til feriebyen sidste år ikke var så stort, så er der kommet fint gang i det, og vi har nu mange håndværkere, der bruger stedet løbende - og også turister, der har fået øje på, at vi ligger her, siger Annette Poulsen. Det har stadig ikke været muligt at få fat i kurator Hans Lindstrøm Svendsen for en kommentar til konkursen i Midtfyns Fritidscenter.