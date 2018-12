Efter flere års kamp: Nu får byen et stort aktivitets- og foreningshus

Helene Jakobsen og Egon Mouridsen kan glæde sig over, at der nu etableres et medborgerhus for alle på Guldhøj. Arkivfoto: René Johansen

Politikerne godkender oplæg til aktivitets- og foreningshus på Guldhøj - og smider desuden lidt penge efter projektet.

Ringe: Folkene bag projekt "Aktivitets- og foreninghus" i den tomme østfløj på Guldhøj har fået en tidlig julegave. Politikerne i Økonomiudvalget har nemlig sagt ja til, at de frivillige kan gå i gang med projektet, og det glæder især SF'eren Torben Smith. Han var tidligere i år varm fortaler for, at østfløjen i Guldhøj-komplekset blev pillet af salgslisten med kommunale bygninger, og at et foreningshus blev prøvet af. - Det her er jeg rigtig glad for, og det er en stor chance for foreningslivet for at få skabt ideelle rammer at udfolde sig i. Men det er også en kæmpe opgave at løfte, og det bliver spændende, om der er tilstrækkelig mange mennesker bag. For der skal ydes en kæmpe indsats af mange, det er der ingen tvivl om, siger Torben Smith.

Underskudsgaranti Borgerhusbanden, som i flere år har arbejdet for et større borgerhus, har længe haft Guldhøj i kikkerten. Før sommerferien fik de så grønt lys til at arbejde videre med ideen og komme med et oplæg til politikerne. Det er det oplæg, som nu er godkendt. Derudover stiller kommunen en underskudsgaranti på samlet 100.000 kroner over de næste tre år. - Det bliver også en kæmpe opgave med at få økonomien til at hænge sammen, for det er et begrænset tilskud, som vi giver. Men jeg er da glad for, at vi giver et tilskud, for udgangspunktet var, at der ikke skulle gives tilskud, forklarer SF'eren. - Den vil formentlig blive brugt de første år, for der er udgifter til vand, varme og el, og indtægterne vil nok være begrænset til at starte med, bemærker Torben Smith.

Det lykkes Frivilligcenter Midtfyn, herunder 24 frivillige og sociale foreninger, Dansk Flygtningehjælp og Ældresagen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at rykke ind på stedet. Desuden har blandt andet 10 foreninger vist interesse for at flytte ind. De frivillige skal selv stå for driften og den indvendige vedligeholdelse, mens kommunen står for den udvendige. Helene Jakobsen, frontfigur i Borgerhusbanden, er allerede klar til at rykke ind med et rengøringshold og gå i gang med at få skabt et aktivitets- og borgerhus. Det dog nok først i starten af det nye år, at man for alvor kommer i gang, lyder det fra hende. Tanken er, at der i stueetagen skal indrettes en café og mulighed for foreningsaktiviteter og andet i blandt andet aulaen, mens 1. salen indeholder klasseværelser, som kan bruges til undervisning i AOF og LOF-regi. Lykkes projektet, bliver det særdeles gavnligt for byen, vurderer Torben Smith. - Det er en stor attraktion for byen, hvis vi kan have de her spændende steder, hvor folk kan mødes. Vi har Det gamle posthus, som har sin egen brugergruppe, der er det spændende eksperiment omkring stationsbygningen, og så bliver Guldhøj en ekstra dimension, som virkelig kan blive til et stort samlingssted, hvis man får det til at køre, siger Torben Smith. Underskudsgarantien på 100.000 kroner tages i øvrigt fra de 300.000 kroner, der er sat af til multiparkprojektet i Ringe. Guldhøj er en del af det projekt.