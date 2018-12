Efter debatmøde: Carsten åbner pop up-butik i Ringe

Carsten Schmidt-Simonsen fra Espe sælger plakater, julekort og t-shirts med tryk online og på julemarkeder. Nu vil han gerne åbne pop up-butik i Ringe, fortalte han mandag aften på avisens debatmøde, og han kan nu rykke ind i en af byens butikker.

Ringe: Der åbner meget snart i ny butik i Ringe. Det blev resultatet af avisens debatmøde mandag aften. Carsten Schmidt-Simonsen er grafiker og vil sælge plakater, julekort og t-shirts i en såkaldt pop up-butik, der ifølge planen kun har åbent i december. Det fortalte han på avisens debatmøde om butikslivet i Ringe mandag aften. - Det vil give mig mulighed for at se, om det ville fungere, uden at skulle smide alle mine penge på bordet på én gang, sagde Carsten Schmidt-Simonsen, der startede sin egen virksomhed og webshop bycocodanmark.dk her i efteråret. Han har lige nu kontor i Odense og lager på hjemmeadressen i Espe.

God erfaring fra julemarked Han sælger plakater og julekort online, men har også booket sig ind på nogle julemarkeder - blandt andet på værftet i Svendborg. - Det gik rigtig godt, og jeg fik kun positive tilkendegivelser, siger Carsten Schmidt-Simonsen. Han fortæller, at nogle af de planlagte julemarkeder blev aflyst, og at han derfor har et restlager. Derfor er næste skridt nu at sælge plakaterne og julekortene i en fysisk butik i december måned.

Lunken bymægler Den idé var bymægler Bjarne Dyrehauge ikke helt varm på i første omgang, da han hørte idéen på debatmødet. - Jeg ville foretrække permanente butikker. Hvis det var en stor butikskæde, der kun vil være her i julen, så ville jeg blive harm, sagde Bjarne Dyrehauge. Bymægleren sagde imidlertid også, at han ville være åben over for en lokal pop up-butik såsom Carsten Schmidt-Simonsens plakat-butik, og foreslog stationsbygningen som en mulig løsning. Fra salen fulgte indehaver af Skoringen Jørgen Krebs dog op med konkret opfordring til bymægleren. - Find et lokale i morgen, Bjarne. Det ville jo være en kæmpe succes-historie.

Åbner næste uge Så længe skulle der imidlertid ikke gå, for allerede i kaffepausen meldte Michael Simonsen fra Outdoor Fyn sig på banen med en konkret løsning. - Jeg rydder et hjørne og finder nogle kvadratmeter til ham i min butik. Det kan både gavne min og hans butik, og det er vigtigt at sende et signal om, at vi gerne vil have nye butikker til at lykkes, fortalte Mickael Simonsen, der også er med i Ringe Handelsstandsforening. Ifølge Mickael Simonsen og Carsten Schmidt-Simonsen kan man allerede senere på ugen købe plakater, julekort og t-shirts med tryk i Ringe.