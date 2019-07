Brugerne opfordres til for alt i verden at undgå at fylde batterier og elektronik i jerncontainerne på genbrugspladserne. Ellers kan det bliver meget dyrt for FFV.

Faaborg-Midtfyn: FFV beder nu brugerne om at være endnu mere omhyggelige, når de afleverer ting på genbrugspladserne.

Det sker, efter at der har været brand hos en af de modtagere, der får jernskrot fra FFV's genbrugspladser. Her fandt man ud af, at branden skyldtes et lithiumbatteri, der var smidt i en jerncontainer.

Det får nu modtageren til at stramme op på sorteringen af jernskrot, og derfor vil FFV også prøve at slå et slag for det.

- Batterier og elektronik i alle afskygninger skal afleveres i de dertil indrettede modtagelsespladser på genbrugsstationerne, så det giver ikke ekstra arbejde til forbrugerne - nærmere tværtimod, understreger driftskoordinator Anders Hansen fra FFV Renovation.

Fra 1. oktober 2019 vil FFV få en faktura på 2000 kroner pr. lithiumbatteri eller elektronikdel, der bliver fundet i jerncontainerne.

- Det kan hurtigt blive en bekostelig affære, for der er rigtige mange typer af slagsen, fortæller affaldschef ved FFV Henriette Eickstedt.