Efter borgerkrav: Købstadsstræde får sine brosten tilbage

Faaborg: En af Faaborg midtbys gamle og mest charmerende gader, Kapellanstræde, en sidegade til gågaden, slipper af med asfalten og får sine gamle brosten tilbage. Det sker efter strædets beboere er gået i forbøn for den originale belægning. De finder sig til gengæld i, at de en periode, måske hele sommeren, må færdes på midlertidig grus, til kommunen får fat på en brolægger med ledig tid i sin kalender.

- Det tåler vi nok. De bliver så smukt at få vejen belagt med brosten, siger Jes Wolfsberg, som har boet i Kapellanstræde siden 1986.

Det er ham, som har hovedæren for, at købstadsidyllen retableres. FFV har her i foråret været i gang med ledningsarbejde, og skrællede i den forbindelse asfaltlaget af, så de gamle brosten kom til syne, og Jes Wolfsberg skrev til borgmester Hans Stavnsager, om beboerne dog ikke kunne få brostensbelægning igen.

Borgmesteren sendte henvendelsen videre til Teknik og Miljøudvalget, og herfra kom Natur & Trafik ind i sagen. Og her kunne chefen Ole Tyrsted Jørgensen ikke se noget i vejen for at imødekomme ønsket:

- Vi indkaldte beboerne til et møde, for at sikre os, at der var tilslutning til ideen, og det viste sig, at de stort set var helt enige om det, fortæller han.

- Selvfølgelig vil vi da gerne værne om det gamle købstadsmiljø. Brosten vil klæde Kapellanstræde, konstaterer beboer Jes Wolfsberg.

Det er imidlertid ikke en operation, der kan klares i en håndevendig, for det viste sig, at de brosten, der lå under asfalten er så fedtet ind i tjære og skidt, at det ikke kan betale sig at få dem renset.

- Til gengæld har vi så et stort læs af brosten liggende, som vi pillede op, da gågaden blev flisebelagt, og de kan bruges. Nu skal vi så bare have fundet en brolægger, der kan løse opgaven for os, så der kommer til at gå tid med en licitation. Derfor er det sandsynligt, at man må tåle synet af en midlertidig grusvej hele sommeren, men det skal nok blive flot, når vi er færdige, siger vejchef Ole Tyrsted Jørgensen.

Retablering med brosten ventes ikke at give kommunen ekstra omkostninger.