Efter bekymrende rapport: Sådan vil Faaborg-Midtfyn hjælpe udsatte børn

Selvom kommunen lige nu arbejder med at forbedre det forebyggende arbejde, mener formand for Opvækst- og Læringsudvalget Kim Aas Christensen (S) godt, at kommunen kan spare 3,1 millioner kroner på området allerede i 2020. Arkivfoto

Faaborg-Midtfyn Kommune undersøger flere nye tiltag, som måske kan forbedre hjælpen til udsatte børn, efter at en uvildig rapport for nylig pegede på ømme punkter i indsatsen. Der venter dog besparelser på børneområdet lige om hjørnet.

Faaborg-Midtfyn: Hvis et barn har meget fravær i skolen, skal det få alarmklokkerne til at ringe et helt andet sted i kommunen; nemlig hos de socialrådgivere, som skal hjælpe udsatte børn og unge. Sådan et samarbejde på tværs kan være en af de måder, hvorpå Faaborg-Midtfyn Kommune vil kunne gribe tidligere ind, hvis der er bekymring for et barns trivsel, sundhed eller udvikling. Det forklarer koncernchef i Faaborg-Midtfyn Kommune Michael Gravesen. En rapport viste tilbage i oktober, at på trods af at kommunen i flere år har haft fokus på forebyggende indsatser blandt udsatte børn og unge, er der ingen forbedringer at se på sigt. Flere børn bliver i systemet i længere tid, og flere børn har brug for støtte af mere intensiv slags - eksempelvis anbringelser.

- Vi er en kommune - ligesom så mange andre - hvor vi er nødt til at se på, hvor vi kan gøre noget anderledes og eventuelt også billigere. Ved at sætte tidligt ind, så kan vi måske undgå, at sagerne udvikler sig, og på den måde kan vi spare penge. Kim Aas Christensen (S), formand for Opvækst- og Læringsudvalget

Forvaltningen arbejder videre Politikerne i kommunen har på mandagens kommunalbestyrelsesmøde netop givet forvaltningen grønt lys til at arbejde videre med nogle af de punkter, som rapporten slår ned på. - Jeg er overordnet set meget tilfreds med rapporten, for den viser, at vi gør vores arbejde rigtig godt, siger formand for Opvækst- og Læringsudvalget Kim Aas Christensen (S). Han henviser til, at rapporten også uddeler ros til kommunen. Rapporten nævner blandt andet god journaliseringsskik og lave udgifter pr. anbringelse. - Så er der også seks punkter, som vi vil kigge på. Det er nogle ting, som vi kan stramme op på, så processen bliver bedre, og så vi i nogle tilfælde kan træde tidligere ind, end hvad vi gør nu, siger den socialdemokratiske politiker. I rapporten fremgår det nemlig, at nogle anbringelser "sandsynligvis [kunne] være forebygget, men at det skulle være sket længe før anbringelsen".

De seks punkter De seks punkter er ikke løsninger mejslet i sten, men derimod områder, som forvaltningen vil arbejde videre med og undersøge nærmere, understreger koncernchef Michael Gravesen. Et af punkterne er at sammenholde oplysninger på tværs af skoler og det forebyggende område - som eksemplet med fravær. På den måde vil kommunen allerede inden en eventuel underretning kunne få nys om, om der er grund til bekymring. Et andet punkt handler om, hvorvidt kommunen kan inddrage barnets familie og netværk i højere grad, når der først er konstateret problemer. Det er noget, som Faaborg-Midtfyn Kommune og andre kommuner har gode erfaringer med, fortæller Michael Gravesen. De øvrige punkter handler om at mindske sagsbehandlingstiden, finde alternativer til anbringelser for nogle børn over 12 år, lette overgangen til voksenområdet og bygge forebyggelsesstrategien ind i en samlet strategi for hele børne- og ungeområdet.

Besparelser på vej Udgifterne til anbringelser i Faaborg-Midtfyn er lige nu stigende. Derfor er der i kommunens budget for 2019 afsat 5,1 millioner kroner ekstra, som skal dække den post. Men selvom der lige nu arbejdes på at forbedre arbejdet med de sårbare børn og unge, skal der allerede fra 2020 spares 3,1 millioner på området. Det bekymrer dog ikke udvalgsformand Kim Aas Christensen (S). - Man kan måske godt frygte, at så laver vi nogle besparelser, som vil lade nogen i stikken. Det vil vi aldrig gøre. Men vi er en kommune - ligesom så mange andre - hvor vi er nødt til at se på, hvor vi kan gøre noget anderledes og eventuelt også billigere. Ved at sætte tidligt ind, så kan vi måske undgå, at sagerne udvikler sig, og på den måde kan vi spare penge, siger han. - Tænker du så, det er realistisk at kunne spare 3,1 millioner allerede i 2020? - Det forventer jeg, vi kan. Men udviklingen ændrer sig hele tiden, og så vil vi selvfølgelig kigge på, om det beløb vil række, forklarer Kim Aas Christensen.