Efter beboerklager: Trafikken på Espes Langgade skal måles igen

En ældre trafiktælling fra Langgade i Espe viser, at der er et problem med for høj hastighed og meget trafik på strækningen. En ny trafiktælling efter sommer skal vise, om den holder stik, og herefter vil Vej og Trafik kigge nærmere på eventuelle løsninger. I sidste ende handler det om prioritering i forhold til andre sager i kommunen, fortæller teamleder i Vej og Trafik.